Кот не хочет тренироваться на беговой дорожке

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По воле хозяйки кот стал участником домашней программы по снижению веса на беговой дорожке. Однако питомец оказался не готов к занятиям.
На календаре наступила весна. Но так как она еще не наступила за окном, то у нас есть некоторая фора для того, чтобы привести себя в форму к теплому времени года.
Однако не все согласны с тем, что надо скорее бежать в спортзал, как и главный герой этого видео. Он попытался заняться спортом на беговой дорожке, но тут же понял, что это совсем не его, и прямо на месте решил прикорнуть.
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