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Сообщество Без кота и жизнь не та 2097 постов • 506 подписчиков подписаться
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Кот не хочет тренироваться на беговой дорожке

Кот не хочет тренироваться на беговой дорожке

Автор:
05 марта 2024 07:13
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Видео   Прикол   Юмор   беговая дорожка   животные   кот   
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По воле хозяйки кот стал участником домашней программы по снижению веса на беговой дорожке. Однако питомец оказался не готов к занятиям.

На календаре наступила весна. Но так как она еще не наступила за окном, то у нас есть некоторая фора для того, чтобы привести себя в форму к теплому времени года.

Однако не все согласны с тем, что надо скорее бежать в спортзал, как и главный герой этого видео. Он попытался заняться спортом на беговой дорожке, но тут же понял, что это совсем не его, и прямо на месте решил прикорнуть.

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Метки: Видео   Прикол   Юмор   беговая дорожка   животные   кот   
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9k
vasilykopkov 44 минуты назад
Мы все немного этот кот...
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2k
Alexander Gorn 17 минут назад
Не понял, как его движущимся полотном дорожки назад не сносит? Лапами перебирать перестал, на все равно на том же месте.
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