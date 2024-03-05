Кот не хочет тренироваться на беговой дорожке

На календаре наступила весна. Но так как она еще не наступила за окном, то у нас есть некоторая фора для того, чтобы привести себя в форму к теплому времени года.

Однако не все согласны с тем, что надо скорее бежать в спортзал, как и главный герой этого видео. Он попытался заняться спортом на беговой дорожке, но тут же понял, что это совсем не его, и прямо на месте решил прикорнуть.