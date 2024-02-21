Кот вырвал клок шерсти со спины своего товарища

Не просто так придумана фраза: «Ты — не ты, когда голоден». Потому что, когда мы очень хотим кушать, то начинаем хуже соображать. Ведь пища нам необходима в том числе для работы головного мозга.

У кота из этого видео голод настолько перекрыл все его мыслительные процессы, что он начал буквально поедать своего товарища. Нет, конечно вы не увидите кровавых сцен, но после этого видео несчастный котик, который никого не трогал и мирно отдыхал, чуть-чуть полысел, чему он явно был совсем не рад.