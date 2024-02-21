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Сообщество Без кота и жизнь не та 2045 постов • 506 подписчиков подписаться
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Кот вырвал клок шерсти со спины своего товарища

Кот вырвал клок шерсти со спины своего товарища

Автор:
21 февраля 2024 09:01
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Видео   Прикол   Юмор   животные   кот   шерсть   
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Кот по неизвестной причине вцепися в своего соплеменника и вырвал у него клок шерсти. Ты — не ты, когда голоден!

Не просто так придумана фраза: «Ты — не ты, когда голоден». Потому что, когда мы очень хотим кушать, то начинаем хуже соображать. Ведь пища нам необходима в том числе для работы головного мозга.

У кота из этого видео голод настолько перекрыл все его мыслительные процессы, что он начал буквально поедать своего товарища. Нет, конечно вы не увидите кровавых сцен, но после этого видео несчастный котик, который никого не трогал и мирно отдыхал, чуть-чуть полысел, чему он явно был совсем не рад.

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Метки: Видео   Прикол   Юмор   животные   кот   шерсть   
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2  комментария
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Regerald 2 часа назад
Если кот линяет, ему может быть даже приятен такой "груминг", шерсть эта за кожу уже не держится. У меня гладкошерстная кошка, и то иногда можно выщипывать шерсть прямо пучками. А тут кота просто давно не вычёсывали.
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