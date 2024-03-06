Смешная, но жестокая игра на скорость реакции для компании

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Когда ты молод, горяч и не особенно паришься за последствия, всегда хочется добавить игре немного... огоньку и азарта.
Вот вам идея от ребят, которые придумали смешную, но жестокую игру на скорость реакции. Кричать нельзя, тормозить нельзя. Затупил и нажал на звонок... получай резинкой в грудь!
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Можно было сразу веслом.