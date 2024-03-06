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Смешная, но жестокая игра на скорость реакции для компании

Смешная, но жестокая игра на скорость реакции для компании

Автор:
06 марта 2024 09:36
Сообщество : Юмор
Метки: Видео   Реакция   Юмор   игра   резинки   смешно   
1199
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Когда ты молод, горяч и не особенно паришься за последствия, всегда хочется добавить игре немного... огоньку и азарта.

Вот вам идея от ребят, которые придумали смешную, но жестокую игру на скорость реакции. Кричать нельзя, тормозить нельзя. Затупил и нажал на звонок... получай резинкой в грудь!

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Метки: Видео   Реакция   Юмор   игра   резинки   смешно   
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3  комментария
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11k
Vacony 2 часа назад
"ну что потомки.. уже луну осваиваете..."...мда...интернет.. даст доступ ко всем знаниям мира... деградация
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6k
Харон ( Χάρων) 55 секунд назад
А почему резинкой?
Можно было сразу веслом.
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2k
Выхухоль (Нагайна) Час назад
Слова "лопата" не слышу. Где смеяться-то? Да и резинку не туда прицепили, надо бы на яйки.
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