Cерьёзный разговор двух котят

Всем нравятся только приятные беседы без ругани, выяснения отношений, критики, оскорблений и прочих неприятных вещей. Но время от времени не только людям, но и животным приходится вступать в конфликты, и порой они заканчиваются лапоприкладством.

На видео попал очень серьезный разговор двух котят, который чуть не перерос в не менее серьезную драку. Но, к счастью, один котенок оказался намного сдержаннее другого, поэтому битва пушистиков не состоялась. Причина конфликта двух меховых комочков точно неизвестна. Возможно, они просто не поделили домик.