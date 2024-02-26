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Сообщество Без кота и жизнь не та 2063 поста • 506 подписчиков подписаться
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Cерьёзный разговор двух котят

Cерьёзный разговор двух котят

Автор:
26 февраля 2024 08:41
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Видео   Прикол   Реакция   Юмор   животные   котята   
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Не только людям, но и животным порой приходится ругаться. На видео попал разговор двух котят на повышенных тонах.

Всем нравятся только приятные беседы без ругани, выяснения отношений, критики, оскорблений и прочих неприятных вещей. Но время от времени не только людям, но и животным приходится вступать в конфликты, и порой они заканчиваются лапоприкладством.

На видео попал очень серьезный разговор двух котят, который чуть не перерос в не менее серьезную драку. Но, к счастью, один котенок оказался намного сдержаннее другого, поэтому битва пушистиков не состоялась. Причина конфликта двух меховых комочков точно неизвестна. Возможно, они просто не поделили домик.

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Метки: Видео   Прикол   Реакция   Юмор   животные   котята   
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1  комментарий
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Звёздный странник 45 минут назад
Такие мелкие, а такие грозные!
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Krasin

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