Cерьёзный разговор двух котят

Не только людям, но и животным порой приходится ругаться. На видео попал разговор двух котят на повышенных тонах.
Всем нравятся только приятные беседы без ругани, выяснения отношений, критики, оскорблений и прочих неприятных вещей. Но время от времени не только людям, но и животным приходится вступать в конфликты, и порой они заканчиваются лапоприкладством.
На видео попал очень серьезный разговор двух котят, который чуть не перерос в не менее серьезную драку. Но, к счастью, один котенок оказался намного сдержаннее другого, поэтому битва пушистиков не состоялась. Причина конфликта двух меховых комочков точно неизвестна. Возможно, они просто не поделили домик.
Источник:
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