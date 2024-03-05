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Текила не любит спешку

Текила не любит спешку

Автор:
05 марта 2024 10:53
Сообщество : Юмор
Метки: Видео   Прикол   Реакция   Юмор   женщина   текила   
1740
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Женщина решила выпить текилу по правилам. Сперва она лизнула соль, потом выпила напиток, а затем закусила кусочком лайма. Однако текила "не пошла"...

Поспешишь — людей насмешишь

Спешка хороша, как известна, в нескольких случаях: при ловле блох, при поносе, и когда муж вернулся из командировки, а ты в спальне с его женой.

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Метки: Видео   Прикол   Реакция   Юмор   женщина   текила   
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6  комментариев
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60k
dima423 Час назад
выпить выпила, а проглотить забыла?
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886
Шурман Полчаса назад
Были как то на тенерифах а абсент сами знаете в Европе просто так не купить и габана , вот привожу это дело домой и приперлись друзья жены ну я как порядочный человек решил угостить :) короче каждому по рюмке хватило :) я потом попробовал и думаю или я проспиртованный до такой степени что меня не берет а только сил дало или они слабые :)
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1k
Takerey 38 минут назад
Минутка занудства:
текила так не пьется. Канонически пить текилу надо с сангритой. ЭТо все пиндосские придумки с солью и лаймом.
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11k
МихА 45 минут назад
Фонтанирует как дракон
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15
ruslan d 53 минуты назад
Я представляю эти ощущения , текила через нос ...
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1
brant431 Час назад
подруга наверно в сеть выложила ))
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Dobriy drug

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