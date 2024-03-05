Текила не любит спешку

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Женщина решила выпить текилу по правилам. Сперва она лизнула соль, потом выпила напиток, а затем закусила кусочком лайма. Однако текила "не пошла"...
Поспешишь — людей насмешишь
Спешка хороша, как известна, в нескольких случаях: при ловле блох, при поносе, и когда муж вернулся из командировки, а ты в спальне с его женой.
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текила так не пьется. Канонически пить текилу надо с сангритой. ЭТо все пиндосские придумки с солью и лаймом.