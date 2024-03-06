Женский "психолог" утверждает, что сумочка женщины отражает её интимную сущность

«Ваша сумка — это проекция вашей письки» — ничего необычного, просто женский психолог заявляет, что сумка девушки полностью повторяет её вагину.





По её мнению, если сумка раздолбанная, потёртая, старая, громадная, то и вагина девушки будет в таком же состоянии. Работает принцип и в обратную сторону.