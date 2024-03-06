Женский "психолог" утверждает, что сумочка женщины отражает её интимную сущность

1441
1
1
Теперь смотрим только на девушек с аккуратными сумочками.
«Ваша сумка — это проекция вашей письки» — ничего необычного, просто женский психолог заявляет, что сумка девушки полностью повторяет её вагину.
По её мнению, если сумка раздолбанная, потёртая, старая, громадная, то и вагина девушки будет в таком же состоянии. Работает принцип и в обратную сторону.
Источник:
Ссылки по теме:
- Эта тёплая атмосфера плацкарта, которую сложно забыть
- Главное, чтобы пупок внутрь был: мужчины рассказали, что больше всего их привлекает в женщинах
- Американка вышла замуж за виртуального парня
- Сидячая красота: мужчины рассказали, что во внешности женщин их больше всего отпугивает
- Девушке потребовалась помощь, когда её ноготь застрял в бачке унитаза
Новости партнёров
реклама