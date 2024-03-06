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Женский "психолог" утверждает, что сумочка женщины отражает её интимную сущность

Женский "психолог" утверждает, что сумочка женщины отражает её интимную сущность

Автор:
06 марта 2024 09:30
Сообщество : Психология
Метки: Девушка   Юмор   маразм   психолог   сумка   сущность   
1441
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Теперь смотрим только на девушек с аккуратными сумочками.

«Ваша сумка — это проекция вашей письки» — ничего необычного, просто женский психолог заявляет, что сумка девушки полностью повторяет её вагину.


По её мнению, если сумка раздолбанная, потёртая, старая, громадная, то и вагина девушки будет в таком же состоянии. Работает принцип и в обратную сторону.

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Метки: Девушка   Юмор   маразм   психолог   сумка   сущность   
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12  комментариев
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50k
Максим Т. 2 часа назад
"Весна идет, весне дорогу!"
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Killgrave 3 минуты назад
Не она первая об этом.

Ссылка www.youtube.com
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439
темная_мышь 5 минут назад
И што теперь делать всем нам, женщинам с рюкзаками?
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3k
Pioner76 24 минуты назад
Это правда.
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17k
K7OO Полчаса назад
Ну так-то в принципе логично - старым раздолбанным инструментом на красивую дорогую сумочку не заработаешь.
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942
no. 37 минут назад
то есть, любая лебядь, покупая новый клатч, автоматически становится целкой? яснопонятно.
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12k
DumDum 42 минуты назад
Там теряются деньги...
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4k
xbrat Час назад
так.... подожжжжи.... А что тогда значит момент, когда дамы в поисках ключей вытряхивают все содержимое из сумочки? )))))
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6k
Харон ( Χάρων) 2 часа назад
А какая у неё сумочка??????
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