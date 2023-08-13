Главное, чтобы пупок внутрь был: мужчины рассказали, что больше всего их привлекает в женщинах

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На вкус и цвет товарищей нет - эта пословица подходит практически ко всем жизненным ситуациям, но с женской красотой это не работает. В обществе существуют определённые стандарты красоты, с которыми согласно большинство мужчин.
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