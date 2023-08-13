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Главное, чтобы пупок внутрь был: мужчины рассказали, что больше всего их привлекает в женщинах

Главное, чтобы пупок внутрь был: мужчины рассказали, что больше всего их привлекает в женщинах

Автор:
13 августа 2023 16:18
Метки: twitter   Девушка   Юмор   красота   мнение   о чём говорят мужчины   
1534
18

На вкус и цвет товарищей нет - эта пословица подходит практически ко всем жизненным ситуациям, но с женской красотой это не работает. В обществе существуют определённые стандарты красоты, с которыми согласно большинство мужчин.

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3  комментария
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Lexx 55 минут назад
6. Если она жирный крокодил, то мне наплевать на её "богатый внутренний мир", меня он не возбуждает.
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Гомерчик 52 минуты назад
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