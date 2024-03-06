Котики показали, как устроить катастрофу на ровном месте

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Приятелям из этого видео для катастрофы в доме понадобилось лишь две вещи: цветы в горшке и легкое напряжение в воздухе.
Когда одному из них стало слишком скучно, он встал лапками на горшочек и нечаянно его повалил. Дальше все случилось в мгновение ока. Произошла синхронизация котиков, и они повалили абсолютно все цветочные горшки поблизости.
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