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Сообщество Без кота и жизнь не та 2104 поста • 506 подписчиков подписаться
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Котики показали, как устроить катастрофу на ровном месте

Котики показали, как устроить катастрофу на ровном месте

Автор:
06 марта 2024 09:14
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: видер   горшок с цветком   животные   забавно   кот   милота   хаос   
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Приятелям из этого видео для катастрофы в доме понадобилось лишь две вещи: цветы в горшке и легкое напряжение в воздухе.


Когда одному из них стало слишком скучно, он встал лапками на горшочек и нечаянно его повалил. Дальше все случилось в мгновение ока. Произошла синхронизация котиков, и они повалили абсолютно все цветочные горшки поблизости.


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Метки: видер   горшок с цветком   животные   забавно   кот   милота   хаос   
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