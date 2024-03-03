Байкер показал свою зимнюю прогулку с котом, и это великолепно





Совсем не многие владельцы котиков выходят на прогулку со своими питомцами. Для этого есть много причин, но, по сути, в этом нет нужды. Однако есть энтузиасты, которые хотят сделать жизнь своих любимцев насыщенной и интересной, как парень из этого видео.