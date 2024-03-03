Байкер показал свою зимнюю прогулку с котом, и это великолепно

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Совсем не многие владельцы котиков выходят на прогулку со своими питомцами. Для этого есть много причин, но, по сути, в этом нет нужды. Однако есть энтузиасты, которые хотят сделать жизнь своих любимцев насыщенной и интересной, как парень из этого видео.
Он умудрился не просто выходить на прогулку со своим котиком, но делать этой зимой на байке. Для этого мотоциклист оборудовал специальную панорамную переноску для своего пушистика, которую установил на руль байка. В особо интересных местах они останавливаются, и хозяин выпускает котика погулять по пушистому снегу.
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