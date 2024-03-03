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Сообщество Без кота и жизнь не та 2091 пост • 506 подписчиков подписаться
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Байкер показал свою зимнюю прогулку с котом, и это великолепно

Байкер показал свою зимнюю прогулку с котом, и это великолепно

Автор:
03 марта 2024 10:22
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Видео   байкер   животные   зиа   кот   милота   прогулка   
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Совсем не многие владельцы котиков выходят на прогулку со своими питомцами. Для этого есть много причин, но, по сути, в этом нет нужды. Однако есть энтузиасты, которые хотят сделать жизнь своих любимцев насыщенной и интересной, как парень из этого видео.

Он умудрился не просто выходить на прогулку со своим котиком, но делать этой зимой на байке. Для этого мотоциклист оборудовал специальную панорамную переноску для своего пушистика, которую установил на руль байка. В особо интересных местах они останавливаются, и хозяин выпускает котика погулять по пушистому снегу.


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Метки: Видео   байкер   животные   зиа   кот   милота   прогулка   
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3  комментария
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24k
hebpat Час назад
мурчит, довольный
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21k
sos1960sos Час назад
Кот показал свою зимнюю прогулку с байкером...
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19k
banzai7 Час назад
Умный котейка
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