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Посетительница кафе упала в подвал из-за невнимательной сотрудницы

Посетительница кафе упала в подвал из-за невнимательной сотрудницы

Автор:
06 марта 2024 07:19
Метки: Бельгия   Видео   в мире   инцидент   кафе   падение   посетительница   
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Камера наблюдения, установленная в бельгийском кафе, запечатлела падение женщины в открытый люк. Невнимательная сотрудница забыла закрыть его и навлекла на себя неприятности.

Видеокамера, установленная в одном из увеселительных бельгийских заведений, в конце января зафиксировала падение посетительницы в открытый люк, ведущий в подвал.
Работница закусочной допустила роковую оплошность, когда отошла от открытого люка по своим делам. Женщина не сразу заметила, что кто-то упал в отверстие, ведущее в подвальное помещение.

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Метки: Бельгия   Видео   в мире   инцидент   кафе   падение   посетительница   
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kolobok263 12 минут назад
действительно, зачем под ноги смотреть, когда идешь?
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Тигран Саркисян 3 минуты назад
Таких дятлов куча , некоторые дорогу перебегают не смотря по сторонам.
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Alex Chebrikov

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