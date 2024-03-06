Посетительница кафе упала в подвал из-за невнимательной сотрудницы

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Камера наблюдения, установленная в бельгийском кафе, запечатлела падение женщины в открытый люк. Невнимательная сотрудница забыла закрыть его и навлекла на себя неприятности.
Видеокамера, установленная в одном из увеселительных бельгийских заведений, в конце января зафиксировала падение посетительницы в открытый люк, ведущий в подвал.
Работница закусочной допустила роковую оплошность, когда отошла от открытого люка по своим делам. Женщина не сразу заметила, что кто-то упал в отверстие, ведущее в подвальное помещение.
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