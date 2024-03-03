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Покупательница заскочила на лошади в ночной магазин в Симферополе «прикупить водки»

Покупательница заскочила на лошади в ночной магазин в Симферополе «прикупить водки»

Автор:
03 марта 2024 10:45
Сообщество : Животные
Метки: Видео   животные   лошадь   магазин   прикупить водки   симферополь   
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На камеры уличного видеонаблюдения в столице Крыма Симферополе попал курьезный случай. К ночному магазину прискакала наездница на лошади.

Как видно на ролике, привязать коня девушка не захотела и заскочила в торговый зал прямо на гнедом. Через некоторое время она таким же макаром покинула супермаркет, держа в руке бутылку какого-то напитка.


Своим неординарным поступком наездница восхитила не только нескольких прохожих, толпившихся у входа в магазин, но и пользователей сети.


Комментаторы в соцсетях иронизируют, что «отчаянная дама прикупила водочки, но лошади не наливала». Нашлись такие, кто возмутился, «почему ночной магазин торгует спиртным в запрещенное ночное время».


Что же именно купила наездника в магазине — осталось загадкой. Вскочив из магазина, девушка и лошадь скрылись в ночной мгле.

Источник:

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Метки: Видео   животные   лошадь   магазин   прикупить водки   симферополь   
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2  комментария
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11k
Дмитрий 39 минут назад
Это ещё дешёвые понты или же другой уровень?)))
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89k
Taras Kozalupko Полчаса назад
Вот визуализация темы - послать гонца рысью за водкой!

Ты не ты, когда голоден!

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