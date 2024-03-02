Пласт снега упал с крыши и засыпал двух мужчин с ребёнком

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В татарстанском Зеленодольске обычная прогулка едва не закончилась трагедией. Около здания проходили двое мужчин, один из них был с ребенком. В этот момент с крыши на них рухнул пласт снега.
Хорошо, что не с пятого этажа. Всех засыпало. Мужчинам удалось быстро выбраться, но ребенку, на которого упала основная снежная масса, самостоятельно этого сделать не мог. Его срочно начали откапывать. К спасению присоединился один из прохожих. Мужчина м понадобилось менее минуты, чтобы вызволить ребенка.
Этим инцидентом уже заинтересовались в прокуратуре Зеленодольска.
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