Пласт снега упал с крыши и засыпал двух мужчин с ребёнком

Хорошо, что не с пятого этажа. Всех засыпало. Мужчинам удалось быстро выбраться, но ребенку, на которого упала основная снежная масса, самостоятельно этого сделать не мог. Его срочно начали откапывать. К спасению присоединился один из прохожих. Мужчина м понадобилось менее минуты, чтобы вызволить ребенка.

Этим инцидентом уже заинтересовались в прокуратуре Зеленодольска.



