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Изобретатель из Китая создал лазерный свитер

Изобретатель из Китая создал лазерный свитер

Автор:
31 мая 2024 07:35
Сообщество : Фабрика идей
Метки: Видео   в мире   креатив   лазер   необычно   одежда   свитер   
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В Китае умелец сделал свитер с лазерами. Предмет одежды способен осветить в темноте всю комнату или даже улицу. В таком точно заметят!

Так много вопросов... и так мало ответов.

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Метки: Видео   в мире   креатив   лазер   необычно   одежда   свитер   
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2  комментария
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9k
Rihovich 53 минуты назад
Ага, гибрид новогодней ёлки и ретро дискотеки!
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Dupych 4 минуты назад
Мне бы такой костюм да с лазерами по мощьнее против зомби
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Alex Chebrikov
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 3680 постов (3649 в горячем)

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