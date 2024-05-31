Изобретатель из Китая создал лазерный свитер

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В Китае умелец сделал свитер с лазерами. Предмет одежды способен осветить в темноте всю комнату или даже улицу. В таком точно заметят!
Так много вопросов... и так мало ответов.
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