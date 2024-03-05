Пушистый танкист против холодильника

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Кот попытался взять штурмом холодильник на картонном танке, который создал его хозяин.
На что только не идут шерстяные проказники, чтобы добыть еду. В этом видео, например, один из них решает взять штурмом холодильник на картонном танке.
Человек установил танк с шерстяным танкистом на робот-пылесос и отправил их на взятие холодильника. Однако штурм не удался.
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