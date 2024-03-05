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Сообщество Без кота и жизнь не та 2097 постов • 506 подписчиков подписаться
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Пушистый танкист против холодильника

Пушистый танкист против холодильника

Автор:
05 марта 2024 07:21
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Видео   Прикол   животные   кот   танк   танкист   
1172
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Кот попытался взять штурмом холодильник на картонном танке, который создал его хозяин.

На что только не идут шерстяные проказники, чтобы добыть еду. В этом видео, например, один из них решает взять штурмом холодильник на картонном танке.

Человек установил танк с шерстяным танкистом на робот-пылесос и отправил их на взятие холодильника. Однако штурм не удался.

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Метки: Видео   Прикол   животные   кот   танк   танкист   
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3  комментария
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6k
pinbalist 2 часа назад
Если бы котик умел говорить - хозяин узнал бы много интересного о себе.
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189k
Men In Black 41 минуту назад
Мой хозяин идиот !
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5k
Serj81 Час назад
Мне кажется ему наоборот по приколу)
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