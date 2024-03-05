Пушистый танкист против холодильника

На что только не идут шерстяные проказники, чтобы добыть еду. В этом видео, например, один из них решает взять штурмом холодильник на картонном танке.

Человек установил танк с шерстяным танкистом на робот-пылесос и отправил их на взятие холодильника. Однако штурм не удался.