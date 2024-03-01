Кот придумал оригинальный способ подняться по лестнице

Коту наскучил стандартный способ подъема по лестнице. Питомец решил усложнить себе жизнь.
Многие люди, когда берут домой кота, надеются на спокойную и мирную жизнь с любимцем. Ведь у большинства пушистые ассоциируются с менее активными питомцами, чем, например, собаки. Однако это большое заблуждение, и котейка из видео тому прямое доказательство
Этот проказник вместо нормального подъема по лестнице неожиданно выбрал экстремальное восхождение вверх тормашками. Котик зацепился коготками за обратную сторону лестницы и в таком положении поднялся на второй этаж. С таким оригинальным и шаловливым питомцем хозяевам точно скучать не приходится.
Источник:
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