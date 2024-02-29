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В Подольске жители обнаружили в подвале своего дома, нелегальный хостел для мигрантов

В Подольске жители обнаружили в подвале своего дома, нелегальный хостел для мигрантов

Автор:
29 февраля 2024 11:15
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   Подольск   жилье   люди   мигрант   подвал   
1458
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Владельцы квартир в этом доме заметили, что статья «общедомовые расходы» в их квитанциях постоянно увеличивается, они начали разбираться что к чему и нашли в подвале своего дома оборудованный хостел, который нелегально подключен к общедомовым коммуникациям.


Жители дома подозревают, что управляющая компания разместила там своих трудолюбивых сотрудников.

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Метки: Видео   Подольск   жилье   люди   мигрант   подвал   
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14  комментариев
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6k
Lexx Час назад
Непонятливым жильцам уже рассказали, про то как без мастурбеков они утонут в говне и все стройки встанут?
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2k
Дмитрий 6 минут назад
Видимо, автор - один из мигрантов. Иначе запятую перед прямым дополнением не поставил бы.
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5k
Йож 20 минут назад
Вершина айсберга.
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6k
Babangdida Полчаса назад
Одного не понимаю - на сколько жизнь в кишлаке, в пост-советский период, стала хуже, что жить в условиях подобного хо...свинарника и работать на самых отстойных работах предпочтительнее, чтобы согласится на переезд!?
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26k
ЦСКА 37 минут назад
"Открыли Америку"....А где по вашему такое бешеное количество гамадрилов в России проживает? Хостелов-мизер! Да и шманают их периодически! А человейники-самое то! Подвалы и чердаки километровые, народу тьма...
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21k
Shtoppi 45 минут назад
вы даже не представляете, сколь огромное количество таких хостелов для миггеров по всем городам России и, по всей видимости, везде куда эти тараканы залезли, существует и функционирует под крышей мусоров и чиновников.
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7k
Roman 51 минуту назад
Да, это вам не холодильники в пристроенном магазине подключать: владельцы магазина и управляйка - "Мы не знаем кто подключал!", полицаи и энергетики - "А мы не знаем кого наказывать!". Электричество укралось само.
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113
Сергей.РФ 53 минуты назад
Интересно как эта толпа джамшудов заходила в подвал, типа никто не видел.По подземным коммуникациям??? а бабули на скамеечке и жители куда смотрели ?? не верю, что не замечали.Жили и жили они там-и все покуй-а вот когда УК стала заставлять в прямом смысле платить за них-вот тут и ПРОЗРЕЛИ разом.однако колдовство :)))
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15k
info-kozirev Час назад
Управляйка совсем уже окуела в край.
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7k
V2.Smirnov Час назад
Очень частое явление. Моя мама рассказывала, как "в святых 90х" всех русских бабок разом выкинули из уборщиц и дворничих, а взамен взяли гастарбайтеров, которых поселили в протекающий говном подвал.
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