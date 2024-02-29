В Подольске жители обнаружили в подвале своего дома, нелегальный хостел для мигрантов

Владельцы квартир в этом доме заметили, что статья «общедомовые расходы» в их квитанциях постоянно увеличивается, они начали разбираться что к чему и нашли в подвале своего дома оборудованный хостел, который нелегально подключен к общедомовым коммуникациям.