Черепаха испугалась акулы на экране ноутбука 

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Владелец черепахи запечатлел реакцию питомца на появление хищной рыбы на экране ноутбука.
Черепаха смотрела видео про жизнь подводных обителей, как вдруг на экране появилась акула. Увидев хищника, черепаха решила спрятаться и продолжила наблюдать за происходящим из "домика".
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