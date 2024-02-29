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Черепаха испугалась акулы на экране ноутбука&nbsp;

Черепаха испугалась акулы на экране ноутбука 

Автор:
29 февраля 2024 09:02
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Реакция   акула   животные   ноутбук   черепаха   
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Владелец черепахи запечатлел реакцию питомца на появление хищной рыбы на экране ноутбука.

Черепаха смотрела видео про жизнь подводных обителей, как вдруг на экране появилась акула. Увидев хищника, черепаха решила спрятаться и продолжила наблюдать за происходящим из "домика".

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Метки: Видео   Реакция   акула   животные   ноутбук   черепаха   
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