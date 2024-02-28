Решили поиграть: в Кирове огромная сосулька чуть не убила ребёнка у школы

Детей привлекла гигантская сосулька и они не удержались.
В Кирове двое школьников играли у школы. Мальчиков заинтересовала огромная сосулина, которая спускалась почти до земли с крыши. Подростки не удержались и принялись играть с сосулькой. Один просто кидал в неё льдинки, а второй подошёл и начал раскачивать её руками. Несколько килограмм льда свалились на мальчика. Видео опубликовал Telegram-канал 112.
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14-летний подросток был госпитализирован, его жизни ничто не угрожает. В прокуратуре города Кемерова начинают проверку. В первую очередь будет проверена школа и сотрудники, которые отвечают за содержание территории и безопасность учеников.
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