Решили поиграть: в Кирове огромная сосулька чуть не убила ребёнка у школы

В Кирове двое школьников играли у школы. Мальчиков заинтересовала огромная сосулина, которая спускалась почти до земли с крыши. Подростки не удержались и принялись играть с сосулькой. Один просто кидал в неё льдинки, а второй подошёл и начал раскачивать её руками. Несколько килограмм льда свалились на мальчика. Видео опубликовал Telegram-канал 112.