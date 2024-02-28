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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 1242 поста • 55 подписчиков подписаться
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Решили поиграть: в Кирове огромная сосулька чуть не убила ребёнка у школы

Решили поиграть: в Кирове огромная сосулька чуть не убила ребёнка у школы

Автор:
28 февраля 2024 19:37
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Кемеров   интересное   кузбасс   ребёнок   случай   фото   школа   
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Детей привлекла гигантская сосулька и они не удержались.

В Кирове двое школьников играли у школы. Мальчиков заинтересовала огромная сосулина, которая спускалась почти до земли с крыши. Подростки не удержались и принялись играть с сосулькой. Один просто кидал в неё льдинки, а второй подошёл и начал раскачивать её руками. Несколько килограмм льда свалились на мальчика. Видео опубликовал Telegram-канал 112.

14-летний подросток был госпитализирован, его жизни ничто не угрожает. В прокуратуре города Кемерова начинают проверку. В первую очередь будет проверена школа и сотрудники, которые отвечают за содержание территории и безопасность учеников.

Источник:

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Метки: Кемеров   интересное   кузбасс   ребёнок   случай   фото   школа   
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54k
Прораб 2 часа назад
14 лет... Очередной сверхразум пролетел мимо премии Дарвина
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0
Наталья 10 минут назад
В Кирове сосулька упала, а в Кемерово проверку объявили ) это очень правильно )))
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2k
alex 45 минут назад
решил поиграть в сосули, и, другу благодаря. упал... во имя мизули, и матвиены... зря (пародия на стих про сосули)
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