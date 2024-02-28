Для утренних пробежек: кот использует стиральную машинку в качестве тренажёра

Подготавливаться к летнему сезону следует уже сейчас, и наши пушистые друзья это знают, как никто другой. Они начинают интенсивнее бегать по дому в пять часов утра и искать себе тренажеры для физической нагрузки. Яркий тому пример — котейка из видео.

Пока хозяев не было в ванной, он с абсолютной наглостью занял стиральную машинку. Точнее, стиральный барабан, который так отлично подходит для беговых упражнений. Пушистый бежал круг за кругом, совершенно не обращая внимания на своих владельцев. После такой тренировки он точно готов к лету, в отличие от грязного белья. Ведь хозяева никак не могут его постирать из-за слишком активного любимца.