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Сообщество Без кота и жизнь не та 2071 пост • 506 подписчиков подписаться
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Для утренних пробежек: кот использует стиральную машинку в качестве тренажёра

Для утренних пробежек: кот использует стиральную машинку в качестве тренажёра

Автор:
28 февраля 2024 08:05
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Видео   барабан   животные   кот   пробежка   стиральная машина   
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Каждый по-своему готовится к летнему сезону. Этот кот, например, залез в стиральную машину и устроил себе тренировку.

Подготавливаться к летнему сезону следует уже сейчас, и наши пушистые друзья это знают, как никто другой. Они начинают интенсивнее бегать по дому в пять часов утра и искать себе тренажеры для физической нагрузки. Яркий тому пример — котейка из видео.

Пока хозяев не было в ванной, он с абсолютной наглостью занял стиральную машинку. Точнее, стиральный барабан, который так отлично подходит для беговых упражнений. Пушистый бежал круг за кругом, совершенно не обращая внимания на своих владельцев. После такой тренировки он точно готов к лету, в отличие от грязного белья. Ведь хозяева никак не могут его постирать из-за слишком активного любимца.

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Метки: Видео   барабан   животные   кот   пробежка   стиральная машина   
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1  комментарий
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SolomonA 47 минут назад
Надо сделать так, чтобы еще и электричество вырабатывал. Хрена он бестолку бегает?
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