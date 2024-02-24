Норвежский метеоролог получил рыбой по лицу во время репортажа о сильнейшем шторме

Нежданно-негаданно получил "леща" от лосося.
Норвежский метеоролог Дэвид Йоргенвог попал в комичную ситуацию во время репортажа о сильнейшем за последние 30 лет шторме "Ингунн". Мужчина вёл прогноз погоды у кромки воды, чтобы продемонстрировать силу стихии. И, собственно, продемонстрировал.
В самый ответственный момент, когда тот рассказывал о порывах ветра в 120 миль в час, ему в лицо прилетела выброшенная волнами рыбина. Йоргенвог не смог устоять на ногах и шлёпнулся на землю, где его едва не смыло накатившей волной.
Источник:
Сообщается, что инцидент произошёл в прибрежном городе Кристиансунд. Многим видео показалось постановочным, поскольку слишком уж невероятным оно кажется. Пользователи сети критикуют журналистов, что те специально швырнули рыбину, чтобы подшутить над ведущим. Однако в телекомпании уверяют, что всё произошло само собой и они не стали бы подвергать опасности коллегу, который легко мог утонуть в бурных волнах Норвежского моря.
Шторм "Ингунн" накрыл Норвегию в начале февраля. Как и предполагалось, он стал самым мощным за последние несколько десятилетий. В некоторых районах страны приостановлена работа школ, паромной линии, а также перекрыты дороги, тоннели и мосты.
Источник:
- Рыба ловко запрыгнула к девушке под рубашку
- Как ловят треску в Норвегии
- "Я дальше не поеду, надо валить": последствия шторма в Крыму и Краснодарском крае
- По пути на нерест рыбы вынуждены "переходить дорогу"
- В Анапе на берег выбросило сухогруз "Blue Shark" с 2,8 тысячи тоннами ячменя