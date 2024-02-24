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Норвежский метеоролог получил рыбой по лицу во время репортажа о сильнейшем шторме

Норвежский метеоролог получил рыбой по лицу во время репортажа о сильнейшем шторме

Автор:
24 февраля 2024 18:18
Сообщество : Юмор
Метки: Видео   Прогноз погоды   метеоролог   норвегия   рыба   шторм   
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Нежданно-негаданно получил "леща" от лосося.

Норвежский метеоролог Дэвид Йоргенвог попал в комичную ситуацию во время репортажа о сильнейшем за последние 30 лет шторме "Ингунн". Мужчина вёл прогноз погоды у кромки воды, чтобы продемонстрировать силу стихии. И, собственно, продемонстрировал.


В самый ответственный момент, когда тот рассказывал о порывах ветра в 120 миль в час, ему в лицо прилетела выброшенная волнами рыбина. Йоргенвог не смог устоять на ногах и шлёпнулся на землю, где его едва не смыло накатившей волной.

Сообщается, что инцидент произошёл в прибрежном городе Кристиансунд. Многим видео показалось постановочным, поскольку слишком уж невероятным оно кажется. Пользователи сети критикуют журналистов, что те специально швырнули рыбину, чтобы подшутить над ведущим. Однако в телекомпании уверяют, что всё произошло само собой и они не стали бы подвергать опасности коллегу, который легко мог утонуть в бурных волнах Норвежского моря.


Шторм "Ингунн" накрыл Норвегию в начале февраля. Как и предполагалось, он стал самым мощным за последние несколько десятилетий. В некоторых районах страны приостановлена работа школ, паромной линии, а также перекрыты дороги, тоннели и мосты.

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Метки: Видео   Прогноз погоды   метеоролог   норвегия   рыба   шторм   
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13  комментариев
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11k
BarOb 2 часа назад
Похоже оператор закинул, для большего интереса, рыба редко когда с берега летит
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1k
Flint 19 минут назад
Он уклоняться заранее начал от удара, т.е. ждал его. Вывод - постанова.
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3k
Константин 21 минуту назад
На 6-й секунде видео рыба лежит рядом и не шевелится. Понятно, что рыба была уже мертвой когда в этого мужика рыбу кинули
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3k
Юлия Ч Полчаса назад
Или рыба прилетела сама , хлопая плавниками как крыльями, по ветру со стороны суши, или постановка.
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26k
Михаил Сметанкин Час назад
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4k
Василий Афиногенов 2 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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3k
Александр Ломовицкий 2 часа назад
Ссылка coub.com
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62
Al Di 2 часа назад
Не верю.
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6k
Lexx 2 часа назад
Ещё не известно, кто больше офигел, Йоргенвог или лосось.
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