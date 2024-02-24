Норвежский метеоролог получил рыбой по лицу во время репортажа о сильнейшем шторме

Норвежский метеоролог Дэвид Йоргенвог попал в комичную ситуацию во время репортажа о сильнейшем за последние 30 лет шторме "Ингунн". Мужчина вёл прогноз погоды у кромки воды, чтобы продемонстрировать силу стихии. И, собственно, продемонстрировал.





В самый ответственный момент, когда тот рассказывал о порывах ветра в 120 миль в час, ему в лицо прилетела выброшенная волнами рыбина. Йоргенвог не смог устоять на ногах и шлёпнулся на землю, где его едва не смыло накатившей волной.