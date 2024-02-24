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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 1235 постов • 54 подписчика подписаться
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Мужчина с&nbsp;мачете напал на&nbsp;знакомого в&nbsp;петербургском дворе

Мужчина с мачете напал на знакомого в петербургском дворе

Автор:
24 февраля 2024 10:48
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Питер   драка   конфликт   мачете   мужчины   ссора   
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В Санкт-Петербурге ссора между знакомыми едва не закончилась трагедией: один мужчина напал на другого с мачете.

Инцидент произошел 22 февраля в Калининском районе города. По словам очевидцев, мужчины встретились во дворе и стали общаться, а потом один из них набросился на другого с оружием. Агрессора пытались остановить, но он успел нанести знакомому несколько ударов.


Пострадавшему удалось спрятаться от нападавшего в подъезд, позже его с травмой головы госпитализировали в одну из больниц города.

Источник:

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Метки: Видео   Питер   драка   конфликт   мачете   мужчины   ссора   
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19  комментариев
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938
AlexWoyz 7 часов назад
это полный атас!
покушение на убийство, как минимум.
лет на 15 уберите это чудовище с улиц наших..
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1k
Миша Час назад
Ну так знакомого, а кого не помнит - тех убивает без вариантов, чтобы не спёрли чего...
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7k
alex 2 часа назад
ууууууууууууууууу. Мачетэ стейк по другому стал ассоциироваться
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11k
Олегbl4 4 часа назад
Блин давно в Питере не был. Друзья постоянно зовут, но не могу быть одновременно в нескольких местах,а мне сказали, что для Питера это не проблема.
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35k
Юрий 5 часов назад
Мачете не наточенный был? С таким размахом махать - это сразу руку или ногу долой.
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422
сергей миронов 6 часов назад
Узнаю старый добрый РасчЛенинград...
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62
Al Di 8 часов назад
В Питере своя атмосфера. Все стараются на запчасти друг друга разобрать. )
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395
Пчёл 8 часов назад
А имел бы пострадаший при себе этот девайс, то не получил бы статуса "пострадавший":
https://megabonus.com/y/Xrxfuhttps://megabonus.com/y/Xrxfu
или этот:
https://megabonus.com/y/YELq1https://megabonus.com/y/YELq1
Ни разрешения, ни страшных последствий.
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304
2023 8 часов назад
Мачете, это не логично. В Питере надо только топориком, соблюдая древние исконные традиции.
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14k
кот базилий 9 часов назад
Гарачый кров?
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177
genymam 9 часов назад
Мачете как раз лучший вариант для расчленения, так что ничего нового.
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10k
Сол Гудман 9 часов назад
Так по доброму, по Питерски
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19k
Роберт Шекли 9 часов назад
Это питерский травмат
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16k
GROMOZEKA 9 часов назад
Ну вот, нормальная Питерская атмосфера
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