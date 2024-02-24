Мужчина с мачете напал на знакомого в петербургском дворе

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В Санкт-Петербурге ссора между знакомыми едва не закончилась трагедией: один мужчина напал на другого с мачете.
Инцидент произошел 22 февраля в Калининском районе города. По словам очевидцев, мужчины встретились во дворе и стали общаться, а потом один из них набросился на другого с оружием. Агрессора пытались остановить, но он успел нанести знакомому несколько ударов.
Пострадавшему удалось спрятаться от нападавшего в подъезд, позже его с травмой головы госпитализировали в одну из больниц города.
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