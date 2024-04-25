"Надо поправить": клиент вносит правки

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Работа с клиентами — это маленький кружок ада. Да, порой все идет по плану, но, как правило, они всегда всем недовольны. А внятно объяснить, что им вообще надо заказчики не могут. Поэтому приходится выкручиваться и угадывать.
Однако... особо деловые клиенты сами участвую в процессе и вносят правки. На видео как раз один из таких.
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