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"Надо поправить": клиент вносит правки

"Надо поправить": клиент вносит правки

Автор:
25 апреля 2024 11:39
Сообщество : Животные
Метки: Видео   животные   забавно   клиент вносит правки   кот   кошка   милота   
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Работа с клиентами — это маленький кружок ада. Да, порой все идет по плану, но, как правило, они всегда всем недовольны. А внятно объяснить, что им вообще надо заказчики не могут. Поэтому приходится выкручиваться и угадывать.

Однако... особо деловые клиенты сами участвую в процессе и вносят правки. На видео как раз один из таких.

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Метки: Видео   животные   забавно   клиент вносит правки   кот   кошка   милота   
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4  комментария
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11k
Vacony 2 часа назад
ну так же красивее... )
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1k
Олег Квирулянт 23 минуты назад
"а ну иди сюда, говно кошачье"
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8k
Николай Полчаса назад
Патрик Суэйзи реинкарнировался?
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2
Татьяна 56 минут назад
Это еще круче картин, написанных дельфинами или слонами)))
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Alove_Roleen
  • Дата регистрации: 29.11.2013
  • 1858 постов (1574 в горячем)

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