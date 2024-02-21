Парень пообещал гладить свою кошку столько раз, сколько у него будет подписчиков

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Музыкант и стендап-комик из Англии придумал необычный способ привлечь подписчиков в свой тикток-аккаунт. Парень сообщил, что будет каждый день гладить свою кошку столько раз, сколько у него будет подписчиков. Милый прикол быстро вышел из-под контроля.
В итоге на его аккаунт за неделю подписалось больше 270 тысяч человек. Пользователи сети опасаются, что скоро его питомец облысеет от такого количества поглаживаний.
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