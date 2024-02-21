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Сообщество Без кота и жизнь не та 2047 постов • 507 подписчиков подписаться
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Парень пообещал гладить свою кошку столько раз, сколько у него будет подписчиков

Парень пообещал гладить свою кошку столько раз, сколько у него будет подписчиков

Автор:
21 февраля 2024 11:51
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Видео   аккаунт   животны   животные   кот   кошка   обещание   раскрутка   
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Музыкант и стендап-комик из Англии придумал необычный способ привлечь подписчиков в свой тикток-аккаунт. Парень сообщил, что будет каждый день гладить свою кошку столько раз, сколько у него будет подписчиков. Милый прикол быстро вышел из-под контроля.

В итоге на его аккаунт за неделю подписалось больше 270 тысяч человек. Пользователи сети опасаются, что скоро его питомец облысеет от такого количества поглаживаний.

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Метки: Видео   аккаунт   животны   животные   кот   кошка   обещание   раскрутка   
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