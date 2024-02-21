Парень пообещал гладить свою кошку столько раз, сколько у него будет подписчиков

Музыкант и стендап-комик из Англии придумал необычный способ привлечь подписчиков в свой тикток-аккаунт. Парень сообщил, что будет каждый день гладить свою кошку столько раз, сколько у него будет подписчиков. Милый прикол быстро вышел из-под контроля.