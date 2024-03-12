FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Без кота и жизнь не та 2122 поста • 506 подписчиков подписаться
Главная > Видео > Сообщество Без кота и жизнь не та
Заведи кота – говорили они. Будет весело – говорили они!

Заведи кота – говорили они. Будет весело – говорили они!

Автор:
12 марта 2024 10:34
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Видео   весело   животные   кот   кошка   погром   подборка   проказники   
1311
1
1

Кошки — своенравные существа, у которых свои правила и взгляды на жизнь. Они могут хорошо себя вести, а потом взять и порвать вашу утреннюю газету, просто потому что им захотелось. От них можно ожидать чего угодно, но мы всё равно любим их, несмотря ни на что.

Этим котам нет дела до ваших дурацких правил!


Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Без кота и жизнь не та"
Метки: Видео   весело   животные   кот   кошка   погром   подборка   проказники   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
Николай 22 минуты назад
Не понимаю. Во-первых, животных надо обучать, хороший подзатыльник в детстве и на кухне на столы уже не лазает. Во-вторых, нельзя кормить своей едой, только корм и только в определенном месте. В-третьих, если у вас дома кот так это и его дом, и дома не должно быть того, что он может уронить столь масштабно, например, зеркало прислоненное и т.д.
P.S. У нас дома была кошка, которая любила играть в Черного плаща, она пролезала в ручку пакета до середины кошки, и давай носится по шкафам и пианино, удивительно, но ни разу ничего не разбила.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
31k
Axel Полминуты назад
Выхожу сегодня утром из спальни, а перед дверью кровь и довольный хышник с добычей). Завтрак в постель хотел мне принести, но дверь была закрыта...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
36k
Fat Lynx 55 минут назад
Животное в маленьком доме - это всегда сложно... но весело.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Musteline

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

428862



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Доказательства того, что нет ничего страшнее природы
Доказательства того, что нет ничего страшнее природы
Вечерний улыбатор
Вечерний улыбатор
Набирающие популярность в сообществах
Святотатство в барах Петербурга: «ангелы» топлес и таинство крещения в туалете
Святотатство в барах Петербурга: «ангелы» топлес и таинство крещения в туалете
Провисевшую 30 лет в столовой картину продали за 11 миллионов рублей
Провисевшую 30 лет в столовой картину продали за 11 миллионов рублей
Они стране Победу, а что страна в ответ?
Они стране Победу, а что страна в ответ?
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 10 марта

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#животные#Юмор#автомир#собака#аварии#факты#позитив#мужчины#интересное#Санкт-Петербург
#фото#люди#в мире#интересно#ДТП#авто аварии#Пёс#Разное#дети#СССР
#Прикол#автомобили#машина#история#забавно#кот#кино#Жизнь#Еда#США
Они стране Победу, а что страна в ответ? Они стране Победу, а что страна в ответ? Удивительно точный перевод с кошачьего Удивительно точный перевод с кошачьего Дон Котлеоне благословляет мужчин Дон Котлеоне благословляет мужчин Кошка с самым выразительным «мяу» Кошка с самым выразительным «мяу» Размер мейн-куна по сравнению с обычной кошкой Размер мейн-куна по сравнению с обычной кошкой Парень пообещал гладить свою кошку столько раз, сколько у него будет подписчиков Парень пообещал гладить свою кошку столько раз, сколько у него будет подписчиков

На что жалуетесь?

Вернуться