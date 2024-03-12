Заведи кота – говорили они. Будет весело – говорили они!

Кошки — своенравные существа, у которых свои правила и взгляды на жизнь. Они могут хорошо себя вести, а потом взять и порвать вашу утреннюю газету, просто потому что им захотелось. От них можно ожидать чего угодно, но мы всё равно любим их, несмотря ни на что.