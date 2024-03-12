Заведи кота – говорили они. Будет весело – говорили они!

1311
1
1
Кошки — своенравные существа, у которых свои правила и взгляды на жизнь. Они могут хорошо себя вести, а потом взять и порвать вашу утреннюю газету, просто потому что им захотелось. От них можно ожидать чего угодно, но мы всё равно любим их, несмотря ни на что.
Этим котам нет дела до ваших дурацких правил!
Источник:
Ссылки по теме:
- Дон Котлеоне благословляет мужчин
- Размер мейн-куна по сравнению с обычной кошкой
- Парень пообещал гладить свою кошку столько раз, сколько у него будет подписчиков
- Кошка с самым выразительным «мяу»
- Сладкая кошачья месть
Новости партнёров
реклама
P.S. У нас дома была кошка, которая любила играть в Черного плаща, она пролезала в ручку пакета до середины кошки, и давай носится по шкафам и пианино, удивительно, но ни разу ничего не разбила.