Все виды кошачьего «ке-ке-ке»

2178
1
1
Если у вас есть кот или кошка, то вы точно слышали эти странные звуки! Обычно это бывает так: кошка сидит на окне и видит за стеклом птицу, белку или мотылька. А «добыча» за окном то ли не видит кошку, то ли делает вид, что не замечает. И кошка начинает делать это.
Котик начинает «щебетать», когда его внимание привлекает потенциальная добыча. Но это не охотничий клик, а звук возбуждения. Точно так же возбуждаются даже большие дикие кошки.
Недостаток этой версии лишь в одном: она не объясняет, почему кошек возбуждает лишь та добыча, что выглядит недоступной.
Источник:
Ссылки по теме:
- Пушистый охотник на мух
- Кошка с самым выразительным «мяу»
- Дон Котлеоне благословляет мужчин
- Размер мейн-куна по сравнению с обычной кошкой
- Парень пообещал гладить свою кошку столько раз, сколько у него будет подписчиков
Новости партнёров
реклама
Потому что, когда добыча доступна, там некогда возбуждаться, ловить надо.