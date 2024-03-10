FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Без кота и жизнь не та 2114 постов • 506 подписчиков подписаться
Главная > Видео > Сообщество Без кота и жизнь не та
Все виды кошачьего «ке-ке-ке»

Все виды кошачьего «ке-ке-ке»

Автор:
10 марта 2024 11:16
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Видео   животные   ке-ке-ке   кот   кошка   кошки чирикают   транные звуки   
2178
1
1

Если у вас есть кот или кошка, то вы точно слышали эти странные звуки! Обычно это бывает так: кошка сидит на окне и видит за стеклом птицу, белку или мотылька. А «добыча» за окном то ли не видит кошку, то ли делает вид, что не замечает. И кошка начинает делать это.

Котик начинает «щебетать», когда его внимание привлекает потенциальная добыча. Но это не охотничий клик, а звук возбуждения. Точно так же возбуждаются даже большие дикие кошки.

Недостаток этой версии лишь в одном: она не объясняет, почему кошек возбуждает лишь та добыча, что выглядит недоступной.


Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Без кота и жизнь не та"
Метки: Видео   животные   ке-ке-ке   кот   кошка   кошки чирикают   транные звуки   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
6  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
Александр Сергеев Час назад
Ссылка coub.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
33k
Slonyash 8 секунд назад
Великолепные животные!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Николай 7 минут назад
"Недостаток этой версии лишь в одном: она не объясняет, почему кошек возбуждает лишь та добыча, что выглядит недоступной."
Потому что, когда добыча доступна, там некогда возбуждаться, ловить надо.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
cnob7 57 минут назад
два пидосара в комментах не любят котиков
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
PtDragon 2 часа назад
Матерятся кошки!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Твоя совесть

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

75775



Другие посты автора
Популярное в сообществах
«Один меня держал, другой сзади резал голову ножом: прокуратура обжалует приговор преступникам, снявшим скальп&nbsp; с парня в Подмосковье
«Один меня держал, другой сзади резал голову ножом: прокуратура обжалует приговор...
Как сложилась судьба корейского вундеркинда Ким Ун Ёна, которого считали самым умным мальчиком в мире
Как сложилась судьба корейского вундеркинда Ким Ун Ёна, которого считали самым умным...
Набирающие популярность в сообществах
Мемы из соцсетей. Свежак за 8 марта
Мемы из соцсетей. Свежак за 8 марта
Текут ли оконные стекла?
Текут ли оконные стекла?
Как бюджетно подготовить автомобиль к лету: готовый чек-лист
Как бюджетно подготовить автомобиль к лету: готовый чек-лист
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 9 марта

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#в мире#собака#Еда#кино#Россия#кот#Китай#США
#животные#люди#8 марта#Индия#факты#праздник#кошка#милота#цветы
#забавно#СССР#Юмор#интересно#история#Девушка#девушки#сарказм
Как оживить старенький Шевроле Blazer Как оживить старенький Шевроле Blazer Кошка осматривает кота после анестезии Кошка осматривает кота после анестезии Грозный хищник вышел на охоту Грозный хищник вышел на охоту Парень пообещал гладить свою кошку столько раз, сколько у него будет подписчиков Парень пообещал гладить свою кошку столько раз, сколько у него будет подписчиков Дон Котлеоне благословляет мужчин Дон Котлеоне благословляет мужчин Пушистый охотник на мух⁠⁠ Пушистый охотник на мух⁠⁠

На что жалуетесь?

Вернуться