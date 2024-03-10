Все виды кошачьего «ке-ке-ке»

Котик начинает «щебетать», когда его внимание привлекает потенциальная добыча. Но это не охотничий клик, а звук возбуждения. Точно так же возбуждаются даже большие дикие кошки.



Недостаток этой версии лишь в одном: она не объясняет, почему кошек возбуждает лишь та добыча, что выглядит недоступной.



