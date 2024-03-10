«Как пройти в библиотеку?»: лиса заговорила с котом, но тот ничего не понял

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Лиса из этого видео заблудилась в городе и решила заговорить с первым встречным котом. Вдруг, поможет. Она стала беседовать на своем лисьем, но котофей совсем ничего не понял.
«Дамочка, ну не говорю я на вашем языке. Купите себе лисье-кошачий разговорник!» — подумал ничего не понимающий по-лисьи котейка.
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