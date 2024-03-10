FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 16219 постов • 1704 подписчика подписаться
Главная > Видео > Сообщество Животные
«Как пройти в библиотеку?»: лиса заговорила с котом, но тот ничего не понял

«Как пройти в библиотеку?»: лиса заговорила с котом, но тот ничего не понял

Автор:
10 марта 2024 09:45
Сообщество : Животные
Метки: Видео   животные   кот   кошка   лиса   разговор   
1135
1
1

Лиса из этого видео заблудилась в городе и решила заговорить с первым встречным котом. Вдруг, поможет. Она стала беседовать на своем лисьем, но котофей совсем ничего не понял.

«Дамочка, ну не говорю я на вашем языке. Купите себе лисье-кошачий разговорник!» — подумал ничего не понимающий по-лисьи котейка.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: Видео   животные   кот   кошка   лиса   разговор   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
7  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
8k
Alex 2 часа назад
Трудности перевода )
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
354
Ви 7 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
10001011101100 16 минут назад
коту п.о.х.у.й
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
869
Андрей Понамарев 18 минут назад
Выдержка у котейки пипец
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Владимир 39 минут назад
Спрашивает: "Колобка не видел?"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
511
Рома Час назад
Не она ?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
39k
АнтонПолднев Час назад
Ну естественно он ничего не понимает. Лиса - псовые. Кот - котовые.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
IsTOPnik

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

49555



Другие посты автора
Популярное в сообществах
«Один меня держал, другой сзади резал голову ножом: прокуратура обжалует приговор преступникам, снявшим скальп&nbsp; с парня в Подмосковье
«Один меня держал, другой сзади резал голову ножом: прокуратура обжалует приговор...
Британский телеведущий и трансгендер заявил в полицию на Джоан Роулинг за то, что она назвала его «мужчиной»
Британский телеведущий и трансгендер заявил в полицию на Джоан Роулинг за то, что она...
Набирающие популярность в сообществах
Этот "Полет" - настоящий шедевр часового искусства СССР
Этот "Полет" - настоящий шедевр часового искусства СССР
В честь какого юбилея печенье назвали "Юбилейное"?
В честь какого юбилея печенье назвали "Юбилейное"?
Как бюджетно подготовить автомобиль к лету: готовый чек-лист
Как бюджетно подготовить автомобиль к лету: готовый чек-лист
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 9 марта

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#СССР#факты#история#интересно#Девушка#природа#кошка
#животные#в мире#Юмор#8 марта#кино#США#Россия
#забавно#люди#собака#Еда#праздник#цветы#кот
Как оживить старенький Шевроле Blazer Как оживить старенький Шевроле Blazer Разговор с болтливым котом о корме Разговор с болтливым котом о корме Размер мейн-куна по сравнению с обычной кошкой Размер мейн-куна по сравнению с обычной кошкой Удивительно точный перевод с кошачьего Удивительно точный перевод с кошачьего Дон Котлеоне благословляет мужчин Дон Котлеоне благословляет мужчин Кошка с самым выразительным «мяу» Кошка с самым выразительным «мяу»

На что жалуетесь?

Вернуться