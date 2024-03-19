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Сообщество Без кота и жизнь не та 2148 постов • 506 подписчиков подписаться
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Кот продемонстрировал новую технику "тыгыдыка"

Кот продемонстрировал новую технику "тыгыдыка"

Автор:
19 марта 2024 07:45
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Видео   Прикол   Юмор   животные   кот   тыгыдык   
2272
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Кот продемонстрировал необычный способ "тыгыдыкать". Возможно, питомец хотел удивить хозяина или же что-то задумал.

Тыгыдык на минималках

Кажется этот попрыгун что-то задумал.

Источник:

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Метки: Видео   Прикол   Юмор   животные   кот   тыгыдык   
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5  комментариев
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4k
Enigma Kuutar 19 минут назад
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1k
MrAnderson 9 минут назад
Да просто под ней мячик ). Не знаю почему они так делают и так реагируют (=
Ссылка coub.com
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3k
Оксид Бетона 58 минут назад
шишига какая-то. ))
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1
Пётр Давыдов Час назад
Только это кошка и у нее просто обычный ПМС
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380
Алексей Куликов Час назад
Он в тушканчика играет
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Dobriy drug

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