Кот продемонстрировал новую технику "тыгыдыка"

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Кот продемонстрировал необычный способ "тыгыдыкать". Возможно, питомец хотел удивить хозяина или же что-то задумал.
Тыгыдык на минималках
Кажется этот попрыгун что-то задумал.
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