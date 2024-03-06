Лучший приз: кот залез в автомат с игрушками

В автоматах с игрушками можно увидеть много разных плюшевых призов. Но самый лучший из них был запечатлен на камеру автором этого ролика. Любопытный котейка забрался в автомат с игрушками и очень удобно там устроился.

Он разлегся на игрушках кверху пузиком, и даже хватающий его кран не помешал котику получить удовольствие от нового места для отдыха. Достать этого живого плюшевого балбеса будет непросто, но не стоит пугаться. Он, наверняка, сможет выбраться из автомата так же легко, как и забрался в него.