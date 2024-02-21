Парень решил повторить интернет-тренд со своим котом, но что-то пошло не так

Вот и парень из этого видео увидел популярный ролик, где кот стал певцом благодаря нехитрому движению руки хозяина, и решил изобразить со своим питомцем то же самое. Однако он не учел тот момент, что его кот не согласен становиться звездой интернета. Но даже учитывая, что они не повторили этот тренд, суровый котофей все равно прославился.