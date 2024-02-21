FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Без кота и жизнь не та 2045 постов • 506 подписчиков подписаться
Главная > Видео > Сообщество Без кота и жизнь не та
Парень решил повторить интернет-тренд со своим котом, но что-то пошло не так

Парень решил повторить интернет-тренд со своим котом, но что-то пошло не так

Автор:
21 февраля 2024 08:48
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: trend   Видео   Прикол   Юмор   животные   кот   
1579
1
1

Нельзя просто взять и повторить какой-то популярный интернет-тренд со своим котом. Ведь если вы расположены к тому, чтобы снять какое-то крутое видео, которое может залететь в тренды, коты чаще всего об этом другого мнения.

Вот и парень из этого видео увидел популярный ролик, где кот стал певцом благодаря нехитрому движению руки хозяина, и решил изобразить со своим питомцем то же самое. Однако он не учел тот момент, что его кот не согласен становиться звездой интернета. Но даже учитывая, что они не повторили этот тренд, суровый котофей все равно прославился.


Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Без кота и жизнь не та"
Метки: trend   Видео   Прикол   Юмор   животные   кот   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
135
Игорь 44 минуты назад
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Alove_Roleen

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

389854



Другие посты автора
Популярное в сообществах
"Хочу все знать" для бесстрашных: 33 мрачных факта, о которых вы не сможете забыть
"Хочу все знать" для бесстрашных: 33 мрачных факта, о которых вы не сможете забыть
"Постирают манатки, а нам - плавай в непонятно какой воде": жительницам ХМАО запретили посещать бассейн в мусульманских купальниках
"Постирают манатки, а нам - плавай в непонятно какой воде": жительницам ХМАО запретили...
Набирающие популярность в сообществах
Вышел музыкальный трейлер фильма по сказке "Летучий корабль"
Вышел музыкальный трейлер фильма по сказке "Летучий корабль"
Андрей Разин обратился к прокурору за использование песен в фильме «Слово пацана»
Андрей Разин обратился к прокурору за использование песен в фильме «Слово пацана»
NASA показало изнутри космический корабль Orion, на котором астронавты облетят Луну
NASA показало изнутри космический корабль Orion, на котором астронавты облетят Луну
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 20 февраля

Лучшие демотиваторы
Мужской оберег от меркантильных женщин

Перейти в раздел
Популярные теги
#животные#Прикол#автомобили#интересно#люди#аварии#Россия#Разное#дети#природа
#фото#Юмор#автомир#факты#кот#ДТП#кино#подборка#Китай#фильм
#в мире#машина#интересное#забавно#полиция#авто аварии#Автовсячина#Реакция#позитив#знаменитости
NASA показало изнутри космический корабль Orion, на котором астронавты облетят Луну NASA показало изнутри космический корабль Orion, на котором астронавты облетят Луну Сидящий "на кортах" кот размышляет о жизни Сидящий "на кортах" кот размышляет о жизни Кот, который любит "улыбаться" Кот, который любит "улыбаться" Коварный кот явно что-то задумал Коварный кот явно что-то задумал Непризнанный музыкальный гений Непризнанный музыкальный гений Пушистый подкроватный монстр Пушистый подкроватный монстр

На что жалуетесь?

Вернуться