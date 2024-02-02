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Пушистый подкроватный монстр

Пушистый подкроватный монстр

Автор:
02 февраля 2024 08:09
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Видео   Прикол   Юмор   животные   кот   кровать   подкроватный монстр   
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Подкроватный монстр — трудноуловимый зверь, живущий под кроватью и жаждущий добраться до пяток. В доме автора видео как раз поселилась одна из таких зверушек.

Немало людей в детстве были уверены, что под кроватью живет монстр. Возможно, на кого-то произвели впечатление байки, рассказанные в лагере у костра, а может быть кто-то слышал или чувствовал его, лежа на кровати.

Дети, живущие в доме из этого видео, точно чувствовали и слышали чье-то присутствие под своей кроватью. И это «что-то» хозяевам удалось поймать на видео. Оно не просто обитает под кроватью, но еще и передвигается вверх ногами. Настоящая шерстяная жуть.

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Метки: Видео   Прикол   Юмор   животные   кот   кровать   подкроватный монстр   
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