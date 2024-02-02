Пушистый подкроватный монстр

Подкроватный монстр — трудноуловимый зверь, живущий под кроватью и жаждущий добраться до пяток. В доме автора видео как раз поселилась одна из таких зверушек.
Немало людей в детстве были уверены, что под кроватью живет монстр. Возможно, на кого-то произвели впечатление байки, рассказанные в лагере у костра, а может быть кто-то слышал или чувствовал его, лежа на кровати.
Дети, живущие в доме из этого видео, точно чувствовали и слышали чье-то присутствие под своей кроватью. И это «что-то» хозяевам удалось поймать на видео. Оно не просто обитает под кроватью, но еще и передвигается вверх ногами. Настоящая шерстяная жуть.
Источник:
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