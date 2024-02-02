Пушистый подкроватный монстр

Немало людей в детстве были уверены, что под кроватью живет монстр. Возможно, на кого-то произвели впечатление байки, рассказанные в лагере у костра, а может быть кто-то слышал или чувствовал его, лежа на кровати.

Дети, живущие в доме из этого видео, точно чувствовали и слышали чье-то присутствие под своей кроватью. И это «что-то» хозяевам удалось поймать на видео. Оно не просто обитает под кроватью, но еще и передвигается вверх ногами. Настоящая шерстяная жуть.