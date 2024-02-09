Сидящий "на кортах" кот размышляет о жизни

Хозяин обнаружил, что его кот сидит на тумбочке на корточках. К счастью, пушистый хулиган не стал нападать на человека. Кот всего лишь сидел и размышлял о жизни.
И взрослые, и дети знают, что не нужно ходить по темным переулкам в вечернее время. Ведь есть большой риск встретить какого-нибудь хулигана. Но что делать если подобный товарищ завелся в вашем доме?
Хозяин котофея из этого видео попал именно в такую ситуацию. В один из дней он обнаружил, что его любимый проказник совершенно наглым образом сидит на тумбочке на корточках. Но, к большому счастью, домашний хулиган не стал требовать у несчастного человека пачку вискаса. Он лишь спокойно сидел и размышлял о вечном.
Источник:
- Непризнанный музыкальный гений
- Всего 5 секунд, а столько событий
- Пушистый подкроватный монстр
- Разные виды мяуканья кота
- Кот, который любит "улыбаться"
Мыши есть?
А если найду?