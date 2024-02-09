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Сообщество Без кота и жизнь не та 1991 пост • 501 подписчик подписаться
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Сидящий "на кортах" кот размышляет о жизни

Сидящий "на кортах" кот размышляет о жизни

Автор:
09 февраля 2024 09:11
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Видео   Прикол   Юмор   животные   кот   необычно   
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Хозяин обнаружил, что его кот сидит на тумбочке на корточках. К счастью, пушистый хулиган не стал нападать на человека. Кот всего лишь сидел и размышлял о жизни.

И взрослые, и дети знают, что не нужно ходить по темным переулкам в вечернее время. Ведь есть большой риск встретить какого-нибудь хулигана. Но что делать если подобный товарищ завелся в вашем доме?

Хозяин котофея из этого видео попал именно в такую ситуацию. В один из дней он обнаружил, что его любимый проказник совершенно наглым образом сидит на тумбочке на корточках. Но, к большому счастью, домашний хулиган не стал требовать у несчастного человека пачку вискаса. Он лишь спокойно сидел и размышлял о вечном.

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Метки: Видео   Прикол   Юмор   животные   кот   необычно   
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9  комментариев
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35k
БамбарбияКиргуду 3 часа назад
Надо ему три полоски по бокам нарисовать.
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15k
Ivan Полчаса назад
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7k
klop Полчаса назад
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1k
course Час назад
Где то я его видел
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19k
Женя 2 часа назад
Слышь двуногий,
Мыши есть?
А если найду?
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130
Деньги Есть 2 часа назад
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402
Skywriter 2 часа назад
Слово котана
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26k
ЦСКА 3 часа назад
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2k
¯\_(ツ)_/¯ ХОМЯК 🙌 3 часа назад
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