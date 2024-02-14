Коварный кот явно что-то задумал

Подумайте об этом, когда в очередной раз вернетесь с работы домой. И обязательно фиксируйте на видео любой его подозрительный шаг. Не вовремя дали корм или прервали тыгыдыки в три часа ночи? Теперь вы в зоне риска.

Хозяин кота из этого видео заметил в поведении своего питомца что-то подозрительное и решил запечатлеть это. Зачем? Чтобы потом в суде можно было предоставить неопровержимые доказательства.