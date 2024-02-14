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Сообщество Без кота и жизнь не та 2007 постов • 502 подписчика подписаться
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Коварный кот явно что-то задумал

Коварный кот явно что-то задумал

Автор:
14 февраля 2024 08:14
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Видео   Прикол   Юмор   взгляд   животные   кот   
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Шанс, что кот планирует ваше убийство довольно низок. Однако он никогда не равен нулю.

Подумайте об этом, когда в очередной раз вернетесь с работы домой. И обязательно фиксируйте на видео любой его подозрительный шаг. Не вовремя дали корм или прервали тыгыдыки в три часа ночи? Теперь вы в зоне риска.

Хозяин кота из этого видео заметил в поведении своего питомца что-то подозрительное и решил запечатлеть это. Зачем? Чтобы потом в суде можно было предоставить неопровержимые доказательства.

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Метки: Видео   Прикол   Юмор   взгляд   животные   кот   
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3k
Оксид Бетона 2 часа назад
атака где?
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8k
perekrestok Полчаса назад
Суровый кот! Прямо английский герцог!
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27k
Влад 54 минуты назад
Новый герой "Марвел".
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