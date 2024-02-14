Коварный кот явно что-то задумал

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Шанс, что кот планирует ваше убийство довольно низок. Однако он никогда не равен нулю.
Подумайте об этом, когда в очередной раз вернетесь с работы домой. И обязательно фиксируйте на видео любой его подозрительный шаг. Не вовремя дали корм или прервали тыгыдыки в три часа ночи? Теперь вы в зоне риска.
Хозяин кота из этого видео заметил в поведении своего питомца что-то подозрительное и решил запечатлеть это. Зачем? Чтобы потом в суде можно было предоставить неопровержимые доказательства.
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