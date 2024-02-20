Слабонервным не смотреть: каталог продуктов с ценами 2014 года

3452
1
1
Девушка нашла на старый каталог известного российского продовольственного магазина и показала, как изменились цены на некоторые товары.
Большинство позиций подорожали в три раза за десять лет.
Источник:
Ссылки по теме:
- Какую еду получают дважды в месяц безработные в США
- Бездонный карман цыганки
- В Самаре устроили драку из-за просроченных продуктов
- 13 простых способов почистить различные продукты
- Безотходное производство на кухне
Новости партнёров
реклама
Видимо, он сравнивал еду в Калифорнии (самый дорогой штат США) в тех магазинах куда он заглядывает с ценами в России.
Но это всё равно, что сравнивать цены в московской Азбуке Вкуса с условной "Пятёрочкой" в Китае.
А если взять пенсионеров? У них думаю пенсия выросла примерно в 2 раза. С 12 то 24 тысяч. Так что не надо ныть!
Единственный плюс в 2014 - тогда я был на 10 лет моложе)