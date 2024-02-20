FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Треники&Вареники 7628 постов • 3088 подписчиков подписаться
Главная > Видео > Сообщество Треники&Вареники
Слабонервным не смотреть: каталог продуктов с ценами 2014 года

Слабонервным не смотреть: каталог продуктов с ценами 2014 года

Автор:
20 февраля 2024 10:40
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: 2014 год   Видео   Еда   Прошлое   каталог продуктов с   продукты   цены   
3452
1
1

Девушка нашла на старый каталог известного российского продовольственного магазина и показала, как изменились цены на некоторые товары.

Большинство позиций подорожали в три раза за десять лет.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Треники&Вареники"
Метки: 2014 год   Видео   Еда   Прошлое   каталог продуктов с   продукты   цены   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
28  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
477
Quantimus 3 часа назад
Зарплата вот только моя за эти годы в три раза не выросла... И не надо говорить, что надо крутиться. Я делаю то же самое, что и раньше, а получаю относительно цен меньше.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 5 ответов
16k
Дядюшка Ау 36 минут назад
Перестаньте привязываться к доллару. Тут к нам намедни Карлсон (который Такер) прилетал со своими долларами. И он всем американским языком сказал, что еда в России стоит в 4 раза дешевле, чем у них. Привязывайтесь к более твердому эквиваленту. Например, к борщевому набору. Вот и считайте, сколько борщевых наборов вы получали тогда и сейчас.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
driver71 36 минут назад
А я вот помню, что в 2000 году литр 92-го стоил 4 рубля, ну может с мелочью.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Руслан 51 минуту назад
Ну кричать ужас-ужас от повышения цен на чипсы и печенюхи - некорректно. Там доля затрат на чипсы в заработной плате - на уровне стат погрешности.
Надо сравнивать по более значимым вещам: недвижимость, авто, жкх, основной продуктовый набор и так далее. С недвигой, конечно, жопа. Помнится в 16 году брал по долевому квартиру с рассрочкой от застройщика, стоимость метра была в районе 43-45 тысяч за метр. Комфорт класс. Сейчас вот в ипотеке бизнес, 200+ за квадрат
И это еще успел взять ипотеку до повышения ключевой ставки. Ну про авто и говорить не стОит.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
96k
7guest Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
676
­­­­ Час назад
В 2014 в среднем зарабатывал 22-25к рублей Сейчас в среднем 42-45к ну скажем в 1,5 раза больше... цены же выросли почти в 3 раза!... Я конечно понимаю что сейчас набегут такие "Ххахаха! да я получаю 300к! надо уметь зарабатывать!" Но реальность говорит обратное а говорит она то что для того что бы зарабатывать 300к нужно сначало лям вложить... ну или убить своё здоровье... да только где взять лям да и здоровье уже не то что в 2014... =)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
jfk Час назад
Сравнивал тут намедни коммуналку за 2022 и 2023 гг, по статьям не проверял, но в сумме подорожало на 25%. 82к и 102к соответственно за 78 квадратов, для 5 экономики мира такое себе достижение
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Kostick 3 часа назад
девушке показать ценник на коммуналку годика эдак 2000-го)) её же порвёт, аки хомячка от капли никотина)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
Александр 3 часа назад
В 2014 году я зарабатывал 45 тыс. рублей в месяц. Сегодня я зарабатываю от 700 тыс. рублей в месяц. Хочу ли я в 2014? - нет, пожалуй сегодня мне интереснее по возможностям.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 9 ответов
49
Aleksey Александр Час назад
Ушел из учителей и подался в бизнес, как советовал Медведев?
А если взять пенсионеров? У них думаю пенсия выросла примерно в 2 раза. С 12 то 24 тысяч. Так что не надо ныть!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Button
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1341650



Другие посты автора
Популярное в сообществах
10 фактов из жизни древних египтян, которые не найдёшь в учебниках истории
10 фактов из жизни древних египтян, которые не найдёшь в учебниках истории
Бананам из Эквадора быть
Бананам из Эквадора быть
Набирающие популярность в сообществах
Мемы из соцсетей. Свежак за 19 февраля
Мемы из соцсетей. Свежак за 19 февраля
Лучшие сериалы 2023 по мнению metacritic
Лучшие сериалы 2023 по мнению metacritic
Израилю можно, а нам нельзя?
Израилю можно, а нам нельзя?
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 15 февраля

Лучшие демотиваторы
Мужской оберег от меркантильных женщин

Перейти в раздел
Популярные теги
#животные#Юмор#интересно#машина#история#подборка#ДТП#полиция#улыбнуло#США
#фото#Прикол#люди#автомобили#интересное#Реакция#кино#аварии#авто аварии#природа
#в мире#забавно#факты#автомир#кот#фильм#позитив#знаменитости#Китай#Россия
Израилю можно, а нам нельзя? Израилю можно, а нам нельзя? Безотходное производство на кухне Безотходное производство на кухне Как вкусно: кот наслаждатся запахами Как вкусно: кот наслаждатся запахами 13 простых способов почистить различные продукты 13 простых способов почистить различные продукты Бездонный карман цыганки Бездонный карман цыганки Сушист, который поможет разлюбить роллы навсегда Сушист, который поможет разлюбить роллы навсегда

На что жалуетесь?

Вернуться