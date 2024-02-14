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Как вкусно: котёнок нырнул в миску с молоком с головой

Как вкусно: котёнок нырнул в миску с молоком с головой

Автор:
14 февраля 2024 08:39
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Видео   Еда   Прикол   Реакция   котёнок   молоко   
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Перед котёнком поставили миску с молоком. Малышу настолько понравился вкус, что он окунулся в жидкость всей мордочкой.

Когда маленьким детям что-то нравится, они не знают ни меры, ни манер. Они готовы в прямом и переносном смысле погрузиться с головой во вкусняшки. Как и крохотный герой этого видео.

Для малыша молочко оказалось таким вкусным, что он окунулся в него с головой. И ему было всё равно на то, что теперь он буквально по ушки, ведь главное, что это очень вкусно.

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Метки: Видео   Еда   Прикол   Реакция   котёнок   молоко   
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