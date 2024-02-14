Как вкусно: котёнок нырнул в миску с молоком с головой

Когда маленьким детям что-то нравится, они не знают ни меры, ни манер. Они готовы в прямом и переносном смысле погрузиться с головой во вкусняшки. Как и крохотный герой этого видео.

Для малыша молочко оказалось таким вкусным, что он окунулся в него с головой. И ему было всё равно на то, что теперь он буквально по ушки, ведь главное, что это очень вкусно.