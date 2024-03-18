Мужчина катает своего пса на доске

Немало туристов, оказавшихся на Большом острове (Гавайи, США), умилились при виде этой удивительной сценки.

Некий мужчина решил покататься на доске с веслом не в одиночестве, а в приятной компании, и прихватил с собой своего щенка. Забавно было наблюдать, как четвероногий маленький экстремал с энтузиазмом воспринял подобное катание. Видимо, ему очень нравилось, что он может одновременно и бегать по доске, и плыть по воде — такое вот двойное удовольствие.

Ну, а когда щенку показалось, что он может упасть с доски, он просто улёгся. Плавание от этого стало более безопасным, но уж никак не менее интересным. Конечно, зрители в комментариях не поскупились на комплименты, назвав щенка и милым, и крутым, а также немного позавидовали мужчине, у которого имеется такой замечательный компаньон.