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Мужчина катает своего пса на доске

Мужчина катает своего пса на доске

Автор:
18 марта 2024 07:24
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Пёс   доска   животные   милота   собака   
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Мужчина решил покататься на доске с веслом в приятной компании. Он взял с собой четвероногого друга.

Немало туристов, оказавшихся на Большом острове (Гавайи, США), умилились при виде этой удивительной сценки.

Некий мужчина решил покататься на доске с веслом не в одиночестве, а в приятной компании, и прихватил с собой своего щенка. Забавно было наблюдать, как четвероногий маленький экстремал с энтузиазмом воспринял подобное катание. Видимо, ему очень нравилось, что он может одновременно и бегать по доске, и плыть по воде — такое вот двойное удовольствие.

Ну, а когда щенку показалось, что он может упасть с доски, он просто улёгся. Плавание от этого стало более безопасным, но уж никак не менее интересным. Конечно, зрители в комментариях не поскупились на комплименты, назвав щенка и милым, и крутым, а также немного позавидовали мужчине, у которого имеется такой замечательный компаньон.

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Метки: Видео   Пёс   доска   животные   милота   собака   
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2  комментария
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12k
DumDum 53 минуты назад
Это - какой-то неправильный ретривер...
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23k
BiZ 12 минут назад
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