Кот хочет сказать что-то важное

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Кот решил выступить с важным предложением во время совещания в офисе.
На совещаниях сложно найти такого работника, который проявлял бы инициативу и вносил предложения по работе компании. И котик из этого видео вроде бы тоже не собирался, но...
Но в определенный момент его вдруг приспичило начать умывальные процедуры. Котик поднял заднюю лапку вверх, еще и привлекающе помахивая ей из стороны в сторону, будто в нетерпении ответить. И, тем самым, неожиданно для себя подписался на предложения по оптимизации компании.
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""Я отважился представить вам произведение с потрясающей глубиной смысла, охватывающей широту межпланетных просторов и граничащее с неосуществимым философским проникновением.
Много мгновений было посвящено этому эпическому повествованию о современной мистической яве, факт которой приведен в записках свидетелей следующим образом: на бизнес-совещании, где некий руководитель выступал с самыми важными откровениями, весь зал был взят в плен необыкновенным изумлением, из-за которого до последнего дыхания замирали все сердца собравшихся. Сама котомагия олицетворилась вниманием всех присутствующих их рабски приниженных горящими глазами поднималась на передние лапы у стола.
Настоящий кот закрыл глаза и в душе дрогнул внутренний первоисточник магии, перекидающейся на сей раз именно в его подхваченных лапках. Этот кот, кажется, знал, что это подойдет этой аудитории. Он посмотрел рассеянным взглядом на собранные лица и позволил своей тоненькой лапе резво подняться, выпроставшись трофейно и в поддержку выступающему. Все затихли и уставились на него, словно ждущие, что произойдет далее.
Элегантное движение лапы повторилось несколько раз, словно невидимые струны рояля перекликались на протяжении выпуклой рамки отсеков.
Пренебрегая обыкновенными людскими суждениями и желаниями, этот рептилоид крутился в своем пространстве, усердно соблазна объединял миры и измерения, воспевая магии взыскательных заклинаний успеха и просветления.
Ощущение присутствия некоего высшего разума никого не покидало, и в ту же минуту я понял, что присунуть другую долю сердца этому трехцветному быку надо было сейчас, дабы не пропустить момента, в котором иной кто-то эпохально и н Стоп! Пожалуйста, примите мои извинения!
Какими бы восторженными словами я ни поражал все руки своих читателей, я не вправе так презрительно погружаться в собственные миры, забывая, что основа всего творчества – это взаимодействие. Ибо как же я могу написать полный текст про кота на совещании, который тянет лапу, и остаться равнодушным к реакции читателей, таящим в своих изабелло... изябло... прекрасных умах?
Предлагаю нам с вами вместе воссоздать эту эпопею, услышать, как смех наших голосов, отзвеневший вместе с ударами наших расхристаных ладоней, вызовет возмездие в виде комментариев, наводящих на мысль, как повестку написать другими словами?""
дизлайкайте за нейросеть