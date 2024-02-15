Кот хочет сказать что-то важное

На совещаниях сложно найти такого работника, который проявлял бы инициативу и вносил предложения по работе компании. И котик из этого видео вроде бы тоже не собирался, но...

Но в определенный момент его вдруг приспичило начать умывальные процедуры. Котик поднял заднюю лапку вверх, еще и привлекающе помахивая ей из стороны в сторону, будто в нетерпении ответить. И, тем самым, неожиданно для себя подписался на предложения по оптимизации компании.