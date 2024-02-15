«Не надо, он того не стоит!»: пёс, успокаивающий своего буйного друга

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Мы часто попадаем в переделки из-за собственной несдержанности. И, когда эмоции перекрывают разум, хорошо, если рядом оказываются наши здравомыслящие друзья, которые спасут от необдуманных поступков.
Как и главные герои этого видео, на котором собака очень разозлился на кого-то, но его младший собрат послужил голосом разума, который попытался увести товарища от конфликта за хвост и будто говоря: «Не надо брат, он того не стоит!»
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