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«Не надо, он того не стоит!»: пёс, успокаивающий своего буйного друга

«Не надо, он того не стоит!»: пёс, успокаивающий своего буйного друга

Автор:
15 февраля 2024 09:30
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Пёс   животные   забавно   лай   собака   хвост   
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Мы часто попадаем в переделки из-за собственной несдержанности. И, когда эмоции перекрывают разум, хорошо, если рядом оказываются наши здравомыслящие друзья, которые спасут от необдуманных поступков.

Как и главные герои этого видео, на котором собака очень разозлился на кого-то, но его младший собрат послужил голосом разума, который попытался увести товарища от конфликта за хвост и будто говоря: «Не надо брат, он того не стоит!»

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Метки: Видео   Пёс   животные   забавно   лай   собака   хвост   
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4  комментария
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Alex Полчаса назад
Прям как я в юности, когда нажрался. Только меня трое обычно держали
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АнтонПолднев 5 минут назад
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