«Сгинь!»: пёс нокаутировал нахальную кошку, мешавшую ему отдыхать

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Для многих отдых — это время, проведенное в тишине и спокойствии, желательно лежа на удобном мягком диване. Собакен из видео тоже решил отдохнуть подобным образом, но его спокойствие нарушила нахальная котейка, устроившая драку.
Кошка забыла, что собака крупнее её в несколько раз и легко может отвесить ей ответных лещей. Что он и сделал.
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