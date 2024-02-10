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«Сгинь!»: пёс нокаутировал нахальную кошку, мешавшую ему отдыхать

«Сгинь!»: пёс нокаутировал нахальную кошку, мешавшую ему отдыхать

Автор:
10 февраля 2024 08:39
Сообщество : Животные
Метки: Видео   животные   забавно   кошка   пес   скинул   собака   
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Для многих отдых — это время, проведенное в тишине и спокойствии, желательно лежа на удобном мягком диване. Собакен из видео тоже решил отдохнуть подобным образом, но его спокойствие нарушила нахальная котейка, устроившая драку.

Кошка забыла, что собака крупнее её в несколько раз и легко может отвесить ей ответных лещей. Что он и сделал.

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Метки: Видео   животные   забавно   кошка   пес   скинул   собака   
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Горожанин 2 часа назад
Да уж, ответил этот лох. Кисонька просто сама нечайоно упала. Дурачок, верно, получил после этого по полной))
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piharev1 Горожанин 16 минут назад
а ты часом не чушпан?
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