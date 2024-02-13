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Женщина попыталась потушить горящее масло водой

Женщина попыталась потушить горящее масло водой

Автор:
13 февраля 2024 11:31
Метки: Видео   Реакция   в мире   масло   огонь   техника безопасности   фейл   
1141
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Если на кухне загорелось масло, то ни в коем случае нельзя тушить его водой. В противном случае это может привести к печальным последствиям. Увы, не все люди это понимают.

Попытка потушить горящее масло водой обернулась провалом.

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Метки: Видео   Реакция   в мире   масло   огонь   техника безопасности   фейл   
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8  комментариев
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36k
Опаньки 59 минут назад
вот для таких и пишут в инструкция не сушить кошек в микроволновках и не пить электролит из аккумуляторов
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8k
tamin 13 минут назад
Постанова. Хозяйка да еще такого возраста должна знать о последствиях. Или она первый раз на раскаленном масле готовит?
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71k
doker 24 минуты назад
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10k
Сергей Полчаса назад
Для окончательной смены дизайна кухни, рекомендую им ещё сгущёнки сварить.
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12
ShajtanWaP Полчаса назад
Конец ролика напомнил классику...

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11k
Алексей Полчаса назад
Не женщина,а самка хомо-американец,подвид BLM
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11k
Billi_Bons 41 минуту назад
Ну тупая!!! Кто же водой масло тушит? Бензином надо.
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7k
alex Час назад
Тупая Песста
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