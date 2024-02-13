Женщина попыталась потушить горящее масло водой

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Если на кухне загорелось масло, то ни в коем случае нельзя тушить его водой. В противном случае это может привести к печальным последствиям. Увы, не все люди это понимают.
Попытка потушить горящее масло водой обернулась провалом.
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