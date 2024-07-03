Выстрел патроном "Дыхание дракона"

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«Дыхание дракона» - это патроны для дробовика, в составе которых находится магний. Одним выстрелом можно устроить лесной пожар.
Разжигание костра с помощью "Дыхания дракона"
Эти патроны способны оставить на теле страшные ожоги, а также привести к пожару. Из-за этого они запрещены в нескольких штатах США.
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