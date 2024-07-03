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Выстрел патроном&nbsp;"Дыхание дракона"

Выстрел патроном "Дыхание дракона"

Автор:
03 июля 2024 06:38
Метки: Видео   в мире   выстрел   дыхание дракона   огонь   патрон   
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«Дыхание дракона» - это патроны для дробовика, в составе которых находится магний. Одним выстрелом можно устроить лесной пожар.

Разжигание костра с помощью "Дыхания дракона"

Эти патроны способны оставить на теле страшные ожоги, а также привести к пожару. Из-за этого они запрещены в нескольких штатах США.

Источник:

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Метки: Видео   в мире   выстрел   дыхание дракона   огонь   патрон   
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6  комментариев
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6k
Денис 2 часа назад
После скольки выстрелов прогорает ствол?
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12k
DumDum 4 минуты назад
А другое применение, кроме поджога, есть?
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13k
Марсианин 54 минуты назад
Угли для мангала удобно разжигать...
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18k
Alex Час назад
В "Джон Уик 4 " такими пуляли :)
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Krasin
  • Дата регистрации: 09.06.2014
  • 4077 постов (4078 в горячем)

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