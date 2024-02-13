FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Треники&Вареники 7585 постов • 3087 подписчиков подписаться
Главная > Видео > Сообщество Треники&Вареники
Нижегородского преподавателя застали за поцелуями со студентом на рабочем месте

Нижегородского преподавателя застали за поцелуями со студентом на рабочем месте

Автор:
13 февраля 2024 10:18
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   Нижегородск   поцелей   преподаватель   студент   учитель   
1675
1
1

Момент запечатлели через щель двери. На кадрах видно, как сотрудница вуза и студент целуются в аудитории. По словам учащихся, женщина не раз допускала подобные ситуации в учреждении.

После разгоревшегося скандала ее уволили.

В комментариях к посту нижегородцы предположили, что студент был в совершеннолетнем возрасте, и в целом ничего плохого в ситуации не увидели. Некоторые горожане вовсе пристыдили автора видео.

В этом университете почти все заочниками учатся. Им, может быть, лет по 40. Еще не факт, что студент в данном случае не старше преподавателя, – заметила Анастасия П.

Автор, тебе самому не противно? В крысу снимаешь, в крысу выкладываешь. Следи за собой! – написала Оксана П.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Треники&Вареники"
Метки: Видео   Нижегородск   поцелей   преподаватель   студент   учитель   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
18  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
6k
satra 50 минут назад
"Что делать, что делать? Завидовать будем!"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Дмитрий 15 секунд назад
И что? Уже и целоваться запретили что ли? Поборники нравственности в очередной раз перебдели?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
210
Dmitry N 3 минуты назад
Не трожь милфу!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19k
Голос Вселенной 18 минут назад
Нихрена не понял... за что ее уволили-то??? Он вроде достаточно взрослый парень...
Или типа она осквернила свято место учителя??? Хрень какая-то..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Alex 21 минуту назад
И че? Обр взрослые люди.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
38k
АнтонПолднев 23 минуты назад
К автору видео конечно есть по вопросы по еб@лу, то есть, по существу.
А так-то комементаторы правы. Люди взрослые, кому какое дело? Это ж не начальная школа. К тому же преподаватели, зачастую, сами вчерашние студенты. Это известный факт. 5 курсов ВУЗа, а потом аспирантура и вперёд за кафедру. Поэтому между ними вполне может быть 2 - 3 года разницы всего. Но, даже если больше, и чего? Возвращаемся к теме совершеннолетия.
И на месте барышни я бы пообщался с юристами, а потом, вместе с юристами, пообщался бы с руководством ВУЗа, на предмет правомочности увольнения. Я почему-то думаю, что никакого состава преступления там и близко нет, а уволили её с перепугу, на фоне волны хайпа на эту тему последнее время. "Уволим её от греха подальше. Если что, мы со своей стороны оперативно отреагировали. А что там потом с ней будет, эт не наша забота." В русском народном фольклоре это называется "Заставь дурака..."
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
78k
Viktor Полчаса назад
Тьфу бля, прочитал заголовок и мысли нехорошие сразу в голову полезли! А ежели так, то пусть сосутся в удовольствие.

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
kuchipachi Полчаса назад
Преподаватель не мужик и то хорошо.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19k
Роберт Шекли Полчаса назад
Ну тот кто снимал действительно крыса
В остальном, ничего страшного не произошло
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
25k
сеньор Леонсио 39 минут назад
Бабы сатанеть начали от безнаказанности! Мужика за такое бы надолго посадили!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
31
Dima 40 минут назад
уже не знают как хайпануть, такие моральные уроды людям жизнь ломают (жить мешают)!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Андрей Ма-С 43 минуты назад
е.ать сенсация!!!! взрослая женщина целуется с совершено летним парнем!!!!! Срочно вызывайте дудя что бы он интервью взял у этого "парпараци".
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Отвратительный Мужик 43 минуты назад
Его подслушивать поставили а он подсматривает
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
403
Quantimus 43 минуты назад
Я бы ещё понял в детском саду это если случилось панику наводить или в школе, а тут в вузе... делать людям нечего, блюстители морали нашлись. Причём заметил, чем больше кто-то о морали печётся, тем большие демоны в нём живут самом.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Шапкин 46 минут назад
ПОХ...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
60k
dima423 46 минут назад
После разгоревшегося скандала ее уволили. (с)
Ну и за что?) Он совершеннолетний, она тоже...ну пососались, подумаешь...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
295
ruslan d 51 минуту назад
Взрослые люди , кому какое дело ?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
GoodNeon

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

460204



Другие посты автора
Популярное в сообществах
13 советских плакатов, которые делались на полном серьёзе, но сегодня вызывают недоумение и улыбку
13 советских плакатов, которые делались на полном серьёзе, но сегодня вызывают...
Сербские болельщики принесли российский флаг на матч чемпионата Сербии
Сербские болельщики принесли российский флаг на матч чемпионата Сербии
Набирающие популярность в сообществах
Цветаева и Прокофьев: две очень разные судьбы талантливых людей, которые вернулись в Россию из эмиграции
Цветаева и Прокофьев: две очень разные судьбы талантливых людей, которые вернулись в...
"Особая "Волга" первой леди советского Президента
"Особая "Волга" первой леди советского Президента
Зачем отдавать ребенка на плавание
Зачем отдавать ребенка на плавание
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Встречали таких?

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Юмор#в мире#люди#позитив#аварии#интересное#кино#США#фильм
#животные#машина#автомобили#забавно#Россия#ДТП#история#Китай#собака#дети
#Прикол#факты#автомир#интересно#кот#авто аварии#полиция#новости#природа#Еда
Зачем отдавать ребенка на плавание Зачем отдавать ребенка на плавание Преподавательница уфимского колледжа обмотала голову студента скотчем на уроке Преподавательница уфимского колледжа обмотала голову студента скотчем на уроке Подлый поступок студента во время вечеринки Подлый поступок студента во время вечеринки Неудачная попытка студентов пожать руку преподавателю Неудачная попытка студентов пожать руку преподавателю Взрыв&nbsp;неисправного пауэрбанка в рюкзаке студента попал на видео Взрыв неисправного пауэрбанка в рюкзаке студента попал на видео Тренер переживает за своих воспитанников⁠⁠ Тренер переживает за своих воспитанников⁠⁠

На что жалуетесь?

Вернуться