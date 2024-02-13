Нижегородского преподавателя застали за поцелуями со студентом на рабочем месте

Момент запечатлели через щель двери. На кадрах видно, как сотрудница вуза и студент целуются в аудитории. По словам учащихся, женщина не раз допускала подобные ситуации в учреждении.
После разгоревшегося скандала ее уволили.
В комментариях к посту нижегородцы предположили, что студент был в совершеннолетнем возрасте, и в целом ничего плохого в ситуации не увидели. Некоторые горожане вовсе пристыдили автора видео.
В этом университете почти все заочниками учатся. Им, может быть, лет по 40. Еще не факт, что студент в данном случае не старше преподавателя, – заметила Анастасия П.
Автор, тебе самому не противно? В крысу снимаешь, в крысу выкладываешь. Следи за собой! – написала Оксана П.
Источник:
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Или типа она осквернила свято место учителя??? Хрень какая-то..
А так-то комементаторы правы. Люди взрослые, кому какое дело? Это ж не начальная школа. К тому же преподаватели, зачастую, сами вчерашние студенты. Это известный факт. 5 курсов ВУЗа, а потом аспирантура и вперёд за кафедру. Поэтому между ними вполне может быть 2 - 3 года разницы всего. Но, даже если больше, и чего? Возвращаемся к теме совершеннолетия.
И на месте барышни я бы пообщался с юристами, а потом, вместе с юристами, пообщался бы с руководством ВУЗа, на предмет правомочности увольнения. Я почему-то думаю, что никакого состава преступления там и близко нет, а уволили её с перепугу, на фоне волны хайпа на эту тему последнее время. "Уволим её от греха подальше. Если что, мы со своей стороны оперативно отреагировали. А что там потом с ней будет, эт не наша забота." В русском народном фольклоре это называется "Заставь дурака..."
В остальном, ничего страшного не произошло
Ну и за что?) Он совершеннолетний, она тоже...ну пососались, подумаешь...