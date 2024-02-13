Нижегородского преподавателя застали за поцелуями со студентом на рабочем месте

В комментариях к посту нижегородцы предположили, что студент был в совершеннолетнем возрасте, и в целом ничего плохого в ситуации не увидели. Некоторые горожане вовсе пристыдили автора видео.

В этом университете почти все заочниками учатся. Им, может быть, лет по 40. Еще не факт, что студент в данном случае не старше преподавателя, – заметила Анастасия П.