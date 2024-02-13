Во время гололёда каждый сам за себя

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Гололед - это проблема не только для водителей и пешеходов, но и для животных! Далеко не все братья наши меньшие могут ловко гонять по льду, как конькобежцы. Герой видео с трудом смог подняться в гору по скользкой дороге, но его хвостатый друг, увы, не покорил эту вершину. В итоге он весело скатился на пузике вниз.
Парню все-таки стоило заказать своему питомцу зимнюю обувь (да, такая есть). Эх, а мог бы все-таки и протянуть другу руку помощи!
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