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Во время гололёда каждый сам за себя

Во время гололёда каждый сам за себя

Автор:
13 февраля 2024 08:49
Сообщество : Юмор
Метки: Видео   Прикол   гололед   животные   зима   собака   
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Гололед - это проблема не только для водителей и пешеходов, но и для животных! Далеко не все братья наши меньшие могут ловко гонять по льду, как конькобежцы. Герой видео с трудом смог подняться в гору по скользкой дороге, но его хвостатый друг, увы, не покорил эту вершину. В итоге он весело скатился на пузике вниз.

Парню все-таки стоило заказать своему питомцу зимнюю обувь (да, такая есть). Эх, а мог бы все-таки и протянуть другу руку помощи!

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Метки: Видео   Прикол   гололед   животные   зима   собака   
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