Во время гололёда каждый сам за себя

Гололед - это проблема не только для водителей и пешеходов, но и для животных! Далеко не все братья наши меньшие могут ловко гонять по льду, как конькобежцы. Герой видео с трудом смог подняться в гору по скользкой дороге, но его хвостатый друг, увы, не покорил эту вершину. В итоге он весело скатился на пузике вниз.