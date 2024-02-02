Пёс не хочет расставаться с пакетом чипсов

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Ретривер по кличке Бен всеми силами защищает пакет с чипсами от нападок хозяйки.
Пёс, сидя у телевизора, проводит свой досуг с пачкой чипсов, но неугомонная хозяйка почему-то решила, что чипсы — это только человеческое лакомство, и настырно пытается отобрать их. Что ж, пускай попробует рискнуть.
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