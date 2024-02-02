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Пёс не хочет расставаться с пакетом чипсов

Пёс не хочет расставаться с пакетом чипсов

Автор:
02 февраля 2024 07:54
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Прикол   Пёс   животные   собака   чипсы   
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Ретривер по кличке Бен всеми силами защищает пакет с чипсами от нападок хозяйки.

Пёс, сидя у телевизора, проводит свой досуг с пачкой чипсов, но неугомонная хозяйка почему-то решила, что чипсы — это только человеческое лакомство, и настырно пытается отобрать их. Что ж, пускай попробует рискнуть.

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Метки: Видео   Прикол   Пёс   животные   собака   чипсы   
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3  комментария
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6k
Наталья 46 минут назад
вообще-то такое поведение собаки не допустимо. это пищевая агрессия
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10k
Serg Минуту назад
как воспитала собаку, такую и получила
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8k
perekrestok 22 минуты назад
Был бы мужик хозяином - пивка собакену предложил. А хозяйка этого не догоняет!
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