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Как могла бы выглядеть Half-Life 3 на современном игровом движке

Как могла бы выглядеть Half-Life 3 на современном игровом движке

Автор:
01 июня 2022 10:11
Сообщество : Игромир
Метки: half life   half-life 3   видео   геймер   движок   игра   игровой движок   интересно   трейлер   
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Энтузиаст показал, какая графика могла бы быть в ожидаемой многими геймерами игре Half-Life 3. Он собрал в один трейлер красивые кадры из разных роликов и проектов, созданный на современном игровом движке Unreal Engine 5.

Как могла бы выглядеть Half-Life 3, если бы её разработали на Unreal Engine 5

К сожалению, для геймплейных сцен места в ролике не нашлось. В видео лишь пролёт камеры по локациям и демонстрация некоторых персонажей, но даже это впечатляет.

Источник:

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Метки: half life   half-life 3   видео   геймер   движок   игра   игровой движок   интересно   трейлер   
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3  комментария
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17k
Пумба 2 часа назад
Тю! Так оригинальная Халва так и выглядела! По крайней мере я ее такой помню... Еще скажите, что в Quake графоний был слабый!
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29k
BuG 43 минуты назад
Завещаю своим детям пройти Халву 3, если сам не успею.
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24k
Ego sum qui sum Час назад
быстрее яблони на Марсе зацветут, чем она выйдет
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