Как могла бы выглядеть Half-Life 3 на современном игровом движке

218
1
1
Энтузиаст показал, какая графика могла бы быть в ожидаемой многими геймерами игре Half-Life 3. Он собрал в один трейлер красивые кадры из разных роликов и проектов, созданный на современном игровом движке Unreal Engine 5.
Как могла бы выглядеть Half-Life 3, если бы её разработали на Unreal Engine 5
К сожалению, для геймплейных сцен места в ролике не нашлось. В видео лишь пролёт камеры по локациям и демонстрация некоторых персонажей, но даже это впечатляет.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- Гигантский экран для поклонников видеоигр и не только
- Очень напряженная игра
- Игра для мальчиков и девочек всех возрастов
- Игра для самых терпеливых и внимательных
- Когда посвятил свою жизнь профессиональной игре в настольный теннис
Новости партнёров