Прохожий без причины ударил подростка кулаком в лицо 

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В Бердске неизвестный мужчина без всякой причины ударил в лицо подростка, идущего по городу с телефоном в руках. Инцидент попал на камеру наружного видеонаблюдения.
Несовершеннолетний вместе с родителям обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело по ст. 116 УК РФ «Побои».
Внимание! В видео присутствует ненормативная лексика.
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Тут и так понятно, что пацан просто шёл и залипал в телефоне и уже точно ничего не говорил и не делал этому чмошнику борзому и скорее всего бухому. Мразь посадить.
Только не надо всех равнять
Ждём видео извинений и глубочайшего искреннего раскаяния...
Статью с пола подобрал...
Теперь сядет за побои,
Чтоб руками не махал)