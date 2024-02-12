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Прохожий&nbsp;без причины ударил подростка кулаком в лицо&nbsp;

Прохожий без причины ударил подростка кулаком в лицо 

Автор:
12 февраля 2024 11:33
Сообщество : Жить в России
Метки: Бердск   Видео   Россия   быдло   инцидент   подросток   удар   
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В Бердске неизвестный мужчина без всякой причины ударил в лицо подростка, идущего по городу с телефоном в руках. Инцидент попал на камеру наружного видеонаблюдения.

Несовершеннолетний вместе с родителям обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело по ст. 116 УК РФ «Побои».

Внимание! В видео присутствует ненормативная лексика.

Источник:

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Метки: Бердск   Видео   Россия   быдло   инцидент   подросток   удар   
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17  комментариев
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4k
kuchipachi 2 часа назад
Очередное показательно видео для тех, кто все ещё верит в то, что взрослый без причины никогда не ударит ребёнка или подростка. Но и тут наверняка найдётся тот, кто напишет, что парень небось нахамил мужику, за что и получил.
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2k
CynepCTepBa Полчаса назад
а по виду наоборот, подросток ударил мужика)
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968
Николай 46 минут назад
Помните! Улица полна неожиданностей и идиотов, всегда надо быть готовым к неприятностям!
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59
Ли Харви Освальд 54 минуты назад
Очередной черножопый баран
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57
Рокер 54 минуты назад
когда накипело, бить надо телефонные будки или столбы. но никак не живых людей
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2k
Dmitry Tarasov Час назад
Похоже, пора возвращать карательную психиатрию...
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3k
Максим Макашев Час назад
Очередной "иностранный специалист"?
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5k
A Час назад
Мужик уже шёл "заряженный". Просто если бы на месте парня был здоровый мужик, то ,я думаю, любитель почесать кулаки зассал бы так сделать.
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3k
Игорь Час назад
сантиметров 30-40, головой об решетку и, скорее всего - труп ((
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38k
АнтонПолднев 2 часа назад
Акция для дебилов - выйди из дома и заработай статю на ровном месте.
Ждём видео извинений и глубочайшего искреннего раскаяния...
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11k
МихА 2 часа назад
Да он изначально шёл крылья веером, как после первого дня в качалке, жопа в режиме - поиск приключений. Он их нашёл мамкин Ремба
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34k
Ego sum qui sum 2 часа назад
крупье: -кто еще ставит на черное?
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60k
dima423 2 часа назад
Епанутым нет покоя,
Статью с пола подобрал...
Теперь сядет за побои,
Чтоб руками не махал)
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5k
Maldini 2 часа назад
Крыса голимая
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