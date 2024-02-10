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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 1194 поста • 52 подписчика подписаться
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Массовая драка произошла между работниками завода в Дзержинске

Массовая драка произошла между работниками завода в Дзержинске

Автор:
10 февраля 2024 11:16
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Дзержинск   драка   завод   коран   мигрант   мужики   работа   
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Приезжий рабочий решил почитать Коран на рабочем месте, забыв что он находится на работе. Один из коллег сделал ему замечание и попросил вернуться к служебным обязанностям. Но тот ущемился и начался конфликт.

Завод разделился во мнениях, в результате чего цех превратился в самую настоящую площадку для бойни.

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Метки: Видео   Дзержинск   драка   завод   коран   мигрант   мужики   работа   
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35  комментариев
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6k
Babangdida Час назад
ГНАТЬ с завода в пастухи!!! Ибо религия, это как демографический причиндал. У каждого есть и он в праве этим гордится и пользоваться. Но показывать на людях, тем более махать им... не камифло. А уж про то, как впаривать это детям...
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9k
Ntvl 8 минут назад
сами понабирали ослоёбов на работу, теперь разъ.бывайтесь с ними! ни давай обезьянам работу, ни сдавай обезьяне квартиру и вы сами удивитесь, как окажитесь в спокойной стране без этой черноты! всё очень просто.
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145
Krrsantan 9 минут назад
Смешались люди копья кони)
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7k
alex 9 минут назад
Музло, что надо!
А выставлять напоказ во что ты там веришь, да ещё и на работе, это ты "дверью ошибся", пастушок. На Родину, однозначно! Пинком!
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5k
Григорий 9 минут назад
3.14здобороды .... напалма туда надо, пока они в помещении все.
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2k
РАТНИК 9 минут назад
Кавказцы , среднеазиаты как клоны - они все под одну копирку ведут себя как похотливые , злобные неандертальцы.
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2k
BAMBRA Полчаса назад
На родину! Всех!!!
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1k
Ирина К. Полчаса назад
Господи! Как же хорошо, что к нам в РБ это не едет!
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128
Травкин Лопух 3 Ирина К. 23 минуты назад
у хохлов тоже таких проблем нет
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20
Autodock Anonymous Ирина К. 12 минут назад
Если у вас батьки не станет, то и к вам всё это говно полезет...
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11k
Garpia121 Полчаса назад
На работе надо работать! Есть рабочее время, есть личное. В личное время, у себя дома гражданин волен делать все что захочет, в рамках законодательства.
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3k
STRiX 36 минут назад
Понаехало бл.я.д.ье черножопое со своими правилами. Устроился на работу выполняй гнида все рабочие условия, не нравится уе.бы.в.ай к е.б.е.ням дальше осликов е.б.а.ть. твари поганые.
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11k
Клёст 37 минут назад
За подачу: ,,ущемился,, плюсую. Пятëрка)))
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2k
Igor Grishaev 43 минуты назад
Как же так, такие ценные иностранные специалисты фейсы друг другу полируют, на больничный небось захотели
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60k
dima423 50 минут назад
Кто победил то?))
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210
CyraxMotorsport 53 минуты назад
Сколько этой дичи...и везде она уже.зараза не мытая
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9k
БарНалей Час назад
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11k
hairov Час назад
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3k
Максим Макашев Час назад
опять отряд "боевых ишаков" взбунтовался?
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5k
Горожанин Час назад
Я одно такого же знал - он вообще по субботам на всё ложил и на работу не выходил.
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20k
Shtoppi Час назад
вот что засилие религиозных фанатиков на производстве делает.
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7k
Alex Час назад
Чnо еще взять с этих тупых баранов?
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4k
Василий Афиногенов Час назад
ля,кто что говорит-кто что из-за криво приклееного штрихкода,кто то что из-за бороды.кто то что вобщще охранники с работниками сцепилсь.кто то что бригадир с подчинённым
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392
iskra Saplus 57 минут назад
А все это снято в Голливуде. Фантастический фильм,постапокалипсис.
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