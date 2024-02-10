Массовая драка произошла между работниками завода в Дзержинске

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Приезжий рабочий решил почитать Коран на рабочем месте, забыв что он находится на работе. Один из коллег сделал ему замечание и попросил вернуться к служебным обязанностям. Но тот ущемился и начался конфликт.
Завод разделился во мнениях, в результате чего цех превратился в самую настоящую площадку для бойни.
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А вообще под это видео надо положить субтитрами: "ГУ МВД России по Нижегородской области опровергает данную информацию. На территории г. Дзержинска подобных инцидентов не зафиксировано."