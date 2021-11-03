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Эпичный вид с рабочего места

Эпичный вид с рабочего места (1 фото + 1 видео)

Автор:
03 ноября 2021 11:33
Сообщество : Жить в России
Метки: вид   видео   завод   интересно   работа   рабочее место   эпично   
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Сотрудник химического завода показал впечатляющий вид, который открывается с его рабочего места. На первый взгляд ничего особенного, однако ветер и звуковое сопровождение способны творить чудеса.
А какой вид с рабочего места у вас?

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Метки: вид   видео   завод   интересно   работа   рабочее место   эпично   
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labus 2 часа назад
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