Эпичный вид с рабочего места

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Сотрудник химического завода показал впечатляющий вид, который открывается с его рабочего места. На первый взгляд ничего особенного, однако ветер и звуковое сопровождение способны творить чудеса.
А какой вид с рабочего места у вас?
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