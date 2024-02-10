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На сегодняшний день кассы самообслуживания становятся все популярнее. Теперь их можно встретить не только на фуд-кортах или в крупных гипермаркетах, но и в небольших сетевых магазинах.
Ну ни хрена себе сходил за хлебушком😂
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Мужик стоит возле мясного прилавка. Просто стоит и рассматривает товар. Тут он замечает ценник с надписью: "Суслятина ГК". Ну, думает: "Ни фига себе?! Все в жизни пробовал: говядину, свинину, осетрину, баранину, салаку, скумбрию горячего копчения, скумбрию холодного копчения. Но вот суслятину горячего копчения никогда не ел?"
Девушка, взвесьте мне суслятины горячего копчения килограмма полтора.
СУСЛЯТИНА ГАЛИНА КОНСТАНТИНОВНА! ЭТО Я!
Но было смешно...