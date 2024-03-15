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"Вашей маме невестка не нужна?": девушка показала "агрессивный" флирт с мужчинами

"Вашей маме невестка не нужна?": девушка показала "агрессивный" флирт с мужчинами

Автор:
15 марта 2024 10:45
Сообщество : Юмор
Метки: Видео   Девушка   Юмор   забавно   знакомство   флирт   флирт с мужчинами   
1987
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Многим мужчинам, кажется, что они красноречивы как Сократ, умны как Аристотель, красивы как Аполлон и богаты как царь Мидас. Поэтому они обрушивают на девушек тонны похабных и сомнительных ухаживаний, которые они воспринимают как агрессивный "флирт". Героиня видео показала, что было бы, если девушки начали вести себя подобным образом.

Спойлер: нормальным парням и мужчинам будет также неловко как и девушкам.

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Метки: Видео   Девушка   Юмор   забавно   знакомство   флирт   флирт с мужчинами   
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12  комментариев
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15k
эмосурикат прямоползающий 49 минут назад
так большинство баб на такое говно и ведется
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36k
БамбарбияКиргуду Минуту назад
Как по мне,она на еб.ану.тую похожа.
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6k
livaneth 21 минуту назад
Что она планирует делать, когда очередной парень молча подхватит её на руки и понесет бегом в свою машину?
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2k
crownanniversury 37 минут назад
Уже не знают как ещё им мужиками стать..Потом удивляются,что гетеросексуальные М от них сбегают к Женщинам.А гомесеки,им в самое оно,когда такой/ая рядом.
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6k
Vэл 41 минуту назад
Молодец!)
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996
AlexWoyz 56 минут назад
так себе пранк..
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12k
Б.Касторский Час назад
Интересно. Она выбирает тех, кто таким образом не общается и показывает какие все мужики козлы?) Почему не выбрала какое-нибудь быдло. Уверен, тому бы нашлось что ответить.
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17k
ss 2 часа назад
Какой-то флирт у неё деби... В смысле, кавказский...
А так. Я бы сразу сказал, мол поехали, сейчас женится будем. На счёт загса не обещаю, а так поженимся пару раз.
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168
Navygator 2 часа назад
У неё много стёбных роликов)))
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168
Navygator Час назад
И, вообще - она продвинутая яхтсменка! ))
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