"Вашей маме невестка не нужна?": девушка показала "агрессивный" флирт с мужчинами

Многим мужчинам, кажется, что они красноречивы как Сократ, умны как Аристотель, красивы как Аполлон и богаты как царь Мидас. Поэтому они обрушивают на девушек тонны похабных и сомнительных ухаживаний, которые они воспринимают как агрессивный "флирт". Героиня видео показала, что было бы, если девушки начали вести себя подобным образом.