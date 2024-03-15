"Вашей маме невестка не нужна?": девушка показала "агрессивный" флирт с мужчинами

1987
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Многим мужчинам, кажется, что они красноречивы как Сократ, умны как Аристотель, красивы как Аполлон и богаты как царь Мидас. Поэтому они обрушивают на девушек тонны похабных и сомнительных ухаживаний, которые они воспринимают как агрессивный "флирт". Героиня видео показала, что было бы, если девушки начали вести себя подобным образом.
Спойлер: нормальным парням и мужчинам будет также неловко как и девушкам.
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Почему героями ролика должны стать те, кто не виноват? Если хочется показать как работает эта схема, то надо показывать на тех, кто того заслуживает.
А так. Я бы сразу сказал, мол поехали, сейчас женится будем. На счёт загса не обещаю, а так поженимся пару раз.