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Австралийский водопад Бэррон до и после мощнейшего циклона

Австралийский водопад Бэррон до и после мощнейшего циклона

Автор:
10 февраля 2024 09:38
Сообщество : ФотоМир
Метки: Австралия   Видео   вода   й водопад Бэррон   природа   страшно красиво   циклон   
2654
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Природа Австралии умеет не только пугать своей фауной. Также она и восхищает своей удивительной и красивой флорой. Взять, например, водопад Бэррон. Там перед глазами открывается замечательный вид!

Однако сам водопад выглядит довольно скромно. Но после циклона струйка воды превращается в бурный поток! Разница действительно колоссальная.

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Метки: Австралия   Видео   вода   й водопад Бэррон   природа   страшно красиво   циклон   
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8  комментариев
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3k
Едондер пуп 2 часа назад
А причём здесь флора?
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999
Александр Шевченко 8 минут назад
Стихия ...
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24k
Тигран Саркисян Час назад
Ипать , ну и нифига себе , хотя у нас в Сочи такая же фигня , до дождей тихо мирно река журчит , а вот после огого)
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4k
Александр 2 часа назад
На Бали как то поехали на водопады, не помню как назывались. Так в ущелье шли пешком, а обратно по грудь в воде, еле ноги унесли. А всего то, дождик начался )
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3k
Andy Birkin 2 часа назад
Да уж, мощно. С горными реками так же: по весне, когда снег тает, ручейки превращаются в потоки, сносящие всё на своём пути
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38k
АнтонПолднев 2 часа назад
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5k
Димка Смола/67 3 часа назад
Не свисти мне тут..... это утро субботы после пивной пятницы...
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