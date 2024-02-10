Австралийский водопад Бэррон до и после мощнейшего циклона

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Природа Австралии умеет не только пугать своей фауной. Также она и восхищает своей удивительной и красивой флорой. Взять, например, водопад Бэррон. Там перед глазами открывается замечательный вид!
Однако сам водопад выглядит довольно скромно. Но после циклона струйка воды превращается в бурный поток! Разница действительно колоссальная.
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